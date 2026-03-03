Prev
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે IPLમાં નહીં રમી શકે વિરાટ કોહલી ? વાયરલ ફોટોએ વધાર્યું ટેન્શન !

Virat Kohli : વિરાટ કોહલી હાલમાં લંડનમાં છે. IPL 2026 માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થવાની શક્યતા છે. જો કે, ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષને કારણે દુબઈનું એરસ્પેસ બંધ છે. તેથી વિરાટ કોહલી માટે IPL રમવા માટે ભારતની મુસાફરી કરવી મુશ્કેલ લાગે છે. જો કે, BCCI કોહલીને લાવવા માટે સ્પેશિયલ પ્લાનિંગ કરી શકે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 03, 2026, 04:43 PM IST
  • ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચેના યુદ્ધની ક્રિકેટ પર અસર
  • વિરાટ કોહલી હાલમાં તેના પરિવાર સાથે લંડનમાં છે
  • યુદ્ધને નહીં અટકે તો કોહલીનું ભારત આવવું મુશ્કેલ છે

Virat Kohli : ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચેના યુદ્ધની ક્રિકેટ પર નોંધપાત્ર અસર પડી રહી છે. તાજેતરમાં ઈંગ્લેન્ડ લાયન્સ અને પાકિસ્તાન શાહીન વચ્ચેની ODI શ્રેણી રદ કરવામાં આવી હતી. યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વના ઘણા દેશોના એરસ્પેસ બંધ થઈ ગયા છે. પરિણામે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયેલી કેટલીક ટીમો પરત ફરી શકી નથી અને ભારતમાં રહેવાની ફરજ પડી છે. IPL 2026 માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થવાની શક્યતા છે. હવે વિરાટ કોહલીના વાયરલ ફોટાએ IPLમાં તેની રમવાની શક્યતાઓ પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

વિરાટ કોહલી IPLમાં નહીં રમી શકે ?

RCB સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી હાલમાં તેના પરિવાર સાથે લંડનમાં છે. તાજેતરમાં એક ફોટો સામે આવ્યો છે. જેમાં કોહલી તેના પુત્ર સાથે લંડનની શેરીઓમાં ફરતો દેખાય છે. કોહલી હવે લંડનમાં રહે છે અને ક્રિકેટ રમવા માટે ભારત આવે છે. લંડનથી દુબઈ થઈને ભારત જતી ફ્લાઇટ્સ હાલમાં સ્થગિત છે અને મોટાભાગની મુસાફરી આ માર્ગે થાય છે.

 

— Tanuj (@ImTanujSingh) March 3, 2026

ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે દુબઈ એરપોર્ટ બંધ છે અને પરિસ્થિતિ વધુ વણસી રહી છે. એવું લાગતું નથી કે સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે. પરિણામે વિરાટ કોહલીનું IPL રમવા માટે ભારત પરત આવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગે છે. જો માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયા પહેલા એરસ્પેસ ફરી ખુલશે નહીં, તો કોહલી IPLની શરૂઆતની મેચો ચૂકી શકે છે.

BCCI કોહલી માટે સ્પેશિયલ પ્લાન બનાવશે ?

IPL વિશ્વની સૌથી મોટી ફ્રેન્ચાઇઝી ટુર્નામેન્ટ છે અને વિરાટ કોહલીની હાજરી ટુર્નામેન્ટને વધુ રોમાંચક બનાવે છે. BCCI ઈચ્છશે નહીં કે વિરાટ તેની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટ ચૂકી જાય. જો પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય, તો BCCI તેના માટે એક ખાનગી જેટની વ્યવસ્થા કરી શકે છે. દુબઈ ઉપરાંત યુએસ-ઓસ્ટ્રેલિયા થઈને પણ એક રસ્તો છે, જ્યાંથી વિરાટ કોહલીને ભારત આવી શકે છે. વિરાટ પાસે બે વિકલ્પો છે.

ભારતમાં ફસાઈ ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમો

ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમો 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. જો કે, ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધને કારણે તેઓ તેમના દેશોમાં પાછા ફરી શકતા નથી. તેઓ ભારતમાં જ છે અને પરિસ્થિતિ સુધર્યા પછી આ દેશોના ખેલાડીઓ તેમના ઘરે પાછા ફરી શકશે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Virat Kohliipl 2026Iran Israel WarIPLVirat Kohli IPL 2026

