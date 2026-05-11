'પોર્ન સ્ટાર' સાથે જોવા મળ્યો વિરાટ કોહલી ? સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો વાયરલ, જાણો શું છે હકીકત

Virat Kohli : હાલમાં વિરાટ કોહલી IPL 2026માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તરફથી રમી રહ્યો છે અને આ સિઝનમાં કોહલી શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર એક ફોટોગ્રાફ સામે આવ્યો છે, જેમાં કોહલી પોર્ન સ્ટાર કેન્ડ્રા લસ્ટ સાથે જોવા મળી રહ્યો છે. કોહલીની આ તસવીર ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી ફેલાઈ રહી છે.
કોણે શેર કર્યો છે આ ફોટો ?
કેન્દ્રા લસ્ટે પોતે આ તસવીર તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી શેર કરી છે. આ તસવીરમાં કોહલી અને કેન્ડ્રા લસ્ટ એક કાફેમાં સાથે બેઠેલા દેખાય છે. આ ફોટો વાયરલ થતાં લોકો જાણવા ઉત્સુક છે કે આ ફોટો પાછળની હકીકત શું છે.
શું છે આ ફોટા પાછળની હકીકત ?
જો કે, આ તસવીર પાછળની હકીકત તદ્દન અલગ છે. હાલમાં તે AI-જનરેટેડ તસવીર હોવાનું લાગી રહ્યું છે. કોહલી કેન્ડ્રા લસ્ટને કાફેમાં મળ્યો હોવાના કોઈ અહેવાલ કે સમાચાર નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વાયરલ તસવીર અસલી નથી, તે ડિજિટલી બનાવવામાં આવી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહે છે કેન્ડ્રા લસ્ટ
કેન્ડ્રા લસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ એક્ટિવ છે. તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 8.3 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે. તે અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો અને ફોટા શેર કરતી રહે છે.
IPL 2026માં કોહલીનું પ્રદર્શન
વિરાટ કોહલી આ સિઝનમાં બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. કોહલીએ અત્યાર સુધી 47.38ની સરેરાશ અને 164.07ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 379 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 3 અડધી સદી પણ ફટકારી છે, તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 81 રન છે.
કોહલીની સમગ્ર IPL કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે અત્યાર સુધીમાં 278 મેચ રમી છે. આ મેચોમાં 269 ઇનિંગ્સમાં તેણે 9,040 રન બનાવ્યા છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 133.92 છે અને તેની સરેરાશ 39.82 છે. અત્યાર સુધીમાં કોહલીએ 8 સદી અને 66 અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર અણનમ 113 રન છે.