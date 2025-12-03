ક્રિકેટના સુપરસ્ટાર વિરાટ કોહલીની સૌથી મોટી જાહેરાત! હવે આ ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાનો લીધો નિર્ણય
Virat Kohlis big announcement: ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ બેટ્સમેન અને ક્રિકેટના સુપરસ્ટાર વિરાટ કોહલીએ એક એવો નિર્ણય લીધો છે જેણે ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને ઉત્સાહિત કરી દીધા છે. ટેસ્ટ અને ટી20I ફોર્મેટને અલવિદા કહી ચૂકેલા કોહલી હવે 16 વર્ષ પછી ઘરેલુ વન-ડે ટૂર્નામેન્ટમાં વાપસી કરવા જઈ રહ્યા છે.
Trending Photos
Virat Kohlis big announcement: સાઉથ આફ્રિકા સામેની વન-ડે સિરીઝની વચ્ચે વિરાટે દિલ્હી એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિયેશન (DDCA)ના અધ્યક્ષ રોહન જેટલીને જાણ કરી છે કે તેઓ લિસ્ટ-એ (List-A) ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવા માટે તૈયાર છે. આનો અર્થ છે કે કોહલી વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં દિલ્હી તરફથી રમશે.
- ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત: 24 ડિસેમ્બર
- છેલ્લે રમ્યા હતા: ફેબ્રુઆરી 2010માં સર્વિસિસ સામે
- એટલે કે લગભગ 16 વર્ષ પછી ઘરેલુ વન-ડે ટૂર્નામેન્ટમાં એન્ટ્રી!
આ નિર્ણય દિલ્હી ક્રિકેટ અને ભારતીય ચાહકો માટે કોઈ ઉત્સવથી ઓછો નથી.
ફોર્મ અને ફિટનેસ જાળવી રાખવાની રણનીતિ
37 વર્ષીય વિરાટ આ વર્ષે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લઈ ચૂક્યા છે અને ટી20Iને 2024 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી અલવિદા કહી દીધું હતું. હવે તેઓ માત્ર વન-ડે ફોર્મેટમાં ભારત માટે રમે છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રમવાનો તેમનો નિર્ણય - ફોર્મને શાર્પ રાખવા, ફિટનેસને મેચ-રેડી જાળવી રાખવા અને યુવા ખેલાડીઓમાં આત્મવિશ્વાસ ભરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. રાંચીમાં આફ્રિકા સામે રમેલી તેમની અણનમ 135 રનની ઇનિંગે ફરી બતાવી દીધું કે કિંગ કોહલી ઉંમરના નહીં, ક્લાસના ખેલાડી છે.
રોહન જેટલીનું નિવેદન
DDCA અધ્યક્ષ રોહન જેટલીએ કહ્યું, "વિરાટ કોહલીએ વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં રમવાની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી છે. તે કેટલી મેચ રમશે, તે હજી નક્કી નથી, પરંતુ તેમનો સાથ મળવો દિલ્હીના ડ્રેસિંગ રૂમ માટે મોટું બૂસ્ટ હશે."
રોહિત શર્મા પણ મેદાનમાં ઉતરી શકે છે
તો બીજી તરફ એવી પણ ખબર છે કે ટેસ્ટમાંથી સંન્યાસ લઈ ચૂકેલા રોહિત શર્મા પણ ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પહેલા મુંબઈ માટે વિજય હઝારે ટ્રોફી રમી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે