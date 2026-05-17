/કિંગ કોહલીનો કમાલ ! IPLમાં બનાવ્યો અસંભવ રેકોર્ડ... સચિન તેંડુલકરને પણ છોડ્યો પાછળ

Virat Kohli New IPL Record : વિરાટ કોહલી IPLનો સૌથી સફળ બેટ્સમેન છે. 19મી સીઝનમાં તેણે એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેને તોડવો લગભગ અશક્ય લાગે છે. આ સાથે કોહલીએ સાબિત કર્યું છે કે જ્યારે રેકોર્ડની વાત આવે છે, ત્યારે તેની બરાબરી કરવી અન્ય બેટ્સમેનો માટે લગભગ અશક્ય છે.
Virat Kohli New IPL Record : જ્યારે પણ વિરાટ કોહલી મેદાનમાં ઉતરે છે, ત્યારે રેકોર્ડનો વરસાદ થાય છે. 2026ની IPL સીઝનમાં RCBની લગભગ દરેક મેચમાં આ લાઈન સાચી સાબિત થઈ રહી છે. 17 મેના રોજ ધર્મશાલામાં પંજાબ કિંગ્સ સામે બેટિંગ કરવા ઉતરતા કોહલીએ ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ અંકિત કરી લીધું. આ મેચ પહેલા કોહલીએ 12 મેચોમાં 484 રન બનાવી લીધા હતા. જે ક્ષણે તેણે પંજાબ સામે પોતાનો 16મો રન બનાવ્યો, તે ક્ષણે તેણે સીઝન માટે 500 રન પૂરા કર્યા, જે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે.
કોહલીએ હવે એક એવા રેકોર્ડ સાથે પોતાનું નામ અંકિત કરી લીધું છે જે વિશ્વના અન્ય કોઈપણ બેટ્સમેન માટે તેની નજીક પહોંચવું લગભગ અશક્ય લાગે છે. વિરાટ કોહલી IPLના ઇતિહાસમાં નવ અલગ અલગ સીઝનમાં 500 કે તેથી વધુ રન બનાવનાર એકમાત્ર બેટ્સમેન બન્યો છે.
કોહલીએ 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 અને 2026માં 500+ રન બનાવ્યા છે. ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે KKR સામેની છેલ્લી મેચમાં તેણે ધમાકેદાર સદી ફટકારી હતી. ફક્ત 60 બોલમાં અણનમ 105 રન બનાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ આજે પંજાબ સામે 37 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા હતા.
કોહલીના નામે એક એવો રેકોર્ડ, જે બીજા માટે લગભગ અશક્ય છે
T20 ક્રિકેટમાં બેટ્સમેનોના બદલાતા ફોર્મને જોતાં નવ અલગ અલગ IPL સિઝનમાં 500થી વધુ રન બનાવવા એ કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી. આ ભવ્ય સિદ્ધિ સાથે 'કિંગ કોહલી' એ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે જ્યાં સુધી તેનું બેટ ધમાકેદાર રહેશે, ત્યાં સુધી દરેક મોટા ક્રિકેટ રેકોર્ડનું સિંહાસન ફક્ત તેનું જ રહેશે. 19 IPL સિઝનમાં કોહલીએ નવ વખત 500થી વધુ રન બનાવ્યા છે. આ અશક્ય લાગતા રેકોર્ડે બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે.
સચિનનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો પણ એક રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તેણે 35 વર્ષની ઉંમર પાર કર્યા પછી એક જ IPL સિઝનમાં 500થી વધુ રન બનાવવાની કેટેગરીમાં સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો છે. સચિને બે વાર આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જ્યારે કોહલીએ ત્રણ વખત આ સિદ્ધિ સુધી પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. કોહલીએ સતત છેલ્લી ત્રણ સિઝન 2024, 2025 અને 2026માં સતત 500થી વધુ રન બનાવ્યા છે.
35 વર્ષની ઉંમર પછી સૌથી વધુ 500થી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓ
વિરાટ કોહલી - 3 વખત
સચિન તેંડુલકર - 2 વખત
ફાફ ડુ પ્લેસિસ - 2 વખત
સનથ જયસૂર્યા - 1 વખત
માઈકલ હસ્સી - 1 વખત
ડેવિડ વોર્નર - 1 વખત
શિખર ધવન - 1 વખત
શેન વોટસન - 1 વખત
IPLમાં સૌથી સફળ બેટ્સમેન કોહલી
2008થી સતત એક જ ફ્રેન્ચાઇઝ (RCB) માટે વફાદારીથી રમનાર વિરાટ કોહલીએ તેની 19 વર્ષની IPL કારકિર્દીમાં નવ વખત 500થી વધુ રનનો આંકડો પાર કર્યો છે. 2016માં તેણે બનાવેલા 973 રન હજુ પણ IPLના ઇતિહાસમાં એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં 9000થી વધુ રન બનાવનાર વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન છે. આ યાદીમાં બીજા ક્રમે રહેલો રોહિત શર્મા તેનાથી 1800થી વધુ રન પાછળ છે. વધુમાં IPLમાં સૌથી વધુ સદી (9) ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ 'કિંગ કોહલી'ના નામે છે.