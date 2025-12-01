Prev
વિરાટ કોહલી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કરશે વાપસી ? મેચ બાદ જણાવી પોતાના દિલની વાત

Virat Kohli : રાંચી વનડેમાં 120 બોલમાં 135 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમનાર વિરાટ કોહલીને મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. એવોર્ડ સમારોહ દરમિયાન કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલેએ કોહલીને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો જેનો જવાબ આજે લાખો ભારતીય ચાહકો જાણવા માંગે છે.

Dilip Chaudhary|Dec 01, 2025

Virat Kohli : ભારતે રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 17 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 37 વર્ષીય ખેલાડીએ રાંચીમાં પોતાની વનડે કારકિર્દીની 52મી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના એક જ ફોર્મેટમાં 52 સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. આ સંદર્ભમાં તેણે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો, જેમણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 51 સદી ફટકારી હતી.

વિરાટ કોહલી ટેસ્ટમાં વાપસી કરશે ?

મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશનમાં, જ્યારે હર્ષા ભોગલેએ વિરાટ કોહલીને પૂછ્યું કે શું તે અન્ય ફોર્મેટમાં વાપસી કરવા માંગે છે, ત્યારે કોહલીએ પોતાના દિલની વાત જણાવી, સ્ટાર બેટ્સમેને કહ્યું કે તે 37 વર્ષનો છે અને તેણે તેની ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું પડે છે.

વિરાટ કોહલીએ કહ્યું, "હું ક્યારેય તૈયારીમાં માનતો નથી. મારી બધી તૈયારી માનસિક છે. જ્યાં સુધી મારી શારીરિક સ્થિતિ સારી છે અને હું માનસિક રીતે ચપળ છું, ત્યાં સુધી બધું બરાબર છે. મેં મેચ પહેલા એક દિવસની રજા લીધી હતી. હું 37 વર્ષનો છું અને મને આરામ કરવા માટે સમયની જરૂર છે. મારું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે ફક્ત એક ફોર્મેટ (ODI) પર છે."

વિરાટ કોહલીનું આ નિવેદન ઘણા ચાહકોને આઘાત પહોંચાડ્યું છે જેઓ આશા રાખતા હતા કે કોહલી ટેસ્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયાના ખરાબ પ્રદર્શન પછી ક્રિકેટના સૌથી લાંબા ફોર્મેટમાં પાછો ફરશે. તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તેનું ધ્યાન હવે ફક્ત ODI ક્રિકેટ પર છે.
 

