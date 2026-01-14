ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલી ફરી નંબર-1, રોહિત શર્માએ ગુમાવ્યો તાજ
Virat Kohli : વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે રોહિત શર્મા પાસેથી આ સ્થાન છીનવી લીધું છે. 37 વર્ષની ઉંમરે વિરાટની આ વાપસી એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે તે જુલાઈ 2021 પછી પહેલીવાર નંબર-૧ સ્થાન પર પાછો ફર્યો છે.
Virat Kohli : ICC ODI રેન્કિંગમાં કિંગ કોહલીનો કરિશ્મા ફરી એકવાર જોવા મળ્યો છે. વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન બન્યો છે. હિટમેન રોહિત શર્માએ નંબર વન ODI બેટ્સમેનનો તાજ ગુમાવ્યો છે. વિરાટ કોહલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 3 મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચમાં પોતાની 54મી ODI સદી ફટકારી શક્યો નહોતો, છતાં તે ODI આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં નંબર વન બેટ્સમેન બન્યો છે. વિરાટ કોહલીએ વડોદરામાં 91 બોલમાં 93 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
આ વનડે શ્રેણી પહેલા રોહિત શર્મા આઈસીસી ઓડીઆઈ રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન હતો, પરંતુ પ્રથમ મેચ પછી તે ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. રોહિત શર્મા વડોદરામાં મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહોતો. બીજી તરફ વિરાટ કોહલીએ જોરદાર ઇનિંગ્સ રમી. ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેન ડેરિલ મિશેલ ત્રીજા સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે આ મેચમાં પણ જોરદાર ઇનિંગ્સ રમી. ડેરિલ મિશેલે 71 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 84 રન બનાવ્યા હતા. બીજી તરફ રોહિત શર્મા 29 બોલમાં માત્ર 26 રન જ બનાવી શક્યો. પરિણામે તેણે નંબર વન સ્થાન ગુમાવ્યું છે.
રોહિત શર્મા પ્રથમ સ્થાનેથી ત્રીજા સ્થાને
રોહિત શર્મા પ્રથમ સ્થાનેથી ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. રેટિંગ પોઈન્ટની દ્રષ્ટિએ, ડેરિલ મિશેલ 784 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે વિરાટ કોહલી 785 પોઈન્ટ ધરાવે છે. રોહિત શર્મા 775 પોઈન્ટ ધરાવે છે. રોહિત અને વિરાટ વચ્ચે 10 પોઈન્ટનું અંતર છે. અફઘાનિસ્તાનનો ઈબ્રાહિમ ઝદરાન ચોથા સ્થાને છે અને ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ પાંચમા સ્થાને છે. ઝદરાનના 764 પોઈન્ટ છે અને ગિલના 725 પોઈન્ટ છે. શ્રેયસ ઐયર પણ ICC ODI રેન્કિંગના ટોપ 10માં સામેલ છે.
વિરાટ કોહલી માટે 785 પોઈન્ટ બહુ સારા નથી, કારણ કે 2018માં તેના ODI રેટિંગ પોઈન્ટ 909 હતા. તે હજુ પણ તે આંકડાથી ઘણો દૂર છે, પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે ક્રિકેટનો કિંગ ફરી એકવાર નંબર વન બેટ્સમેન બની ગયો છે. ICCએ બીજી ODIની શરૂઆતમાં રેન્કિંગ જાહેર કર્યું છે.
