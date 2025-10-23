વિરાટ કોહલી રિટાયર થવાનો છે? ચાલુ મેચમાં બે વાર આપ્યા સંકેત
Virat Kohli Retirement : સતત બે વખત ડક આઉટ... કે પછી ગ્લોવ્ઝનો ઇશારો. શું કોહલી નિવૃત્તિ લેવાનો છે? ગાવસ્કરના નિવેદનથી હોબાળો મચી ગયો.
Cricket News : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં સતત બીજી વખત વિરાટ કોહલી કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. પર્થમાં આઠ બોલનો સામનો કર્યા પછી તે શૂન્ય આઉટ થયો, અને પછી એડિલેડમાં ચાર બોલમાં ડક આઉટ થયો. એડિલેડમાં આઉટ થયા પછી જ્યારે કોહલી પેવેલિયન પાછો ફર્યો, ત્યારે તેના ગ્લોવ્ઝની મુવમેન્ટે નિવૃત્તિ અંગે અટકળોને વેગ આપ્યો.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં સતત બીજી વખત વિરાટ કોહલી કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. પર્થમાં તેણે આઠ બોલનો સામનો કર્યો, અને પછી એડિલેડમાં ચાર બોલમાં ડક આઉટ થયો. તેના ગ્લોવ્ઝની મુવમેન્ટથી નિવૃત્તિ અંગે અટકળોને વેગ આપ્યો. સોશિયલ મીડિયા પર અટકળો શરૂ થઈ ગઈ કે વિરાટ કોહલી ODI માંથી નિવૃત્તિ લેવાના છે. દિગ્ગજ ભારતીય બેટ્સમેન સુનીલ ગાવસ્કરે આ અંગે નિવેદન જારી કર્યું છે. ગાવસ્કરે કહ્યું છે કે લોકોએ એડિલેડમાં વિરાટ કોહલીના ગ્લોવ્ઝ ઇશારામાં વધુ વાંચવું જોઈએ નહીં. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે કોહલી એ પ્રકારનો ખેલાડી નથી જે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં સતત બે ડક આઉટ થયા પછી હાર માની લેશે અને નિવૃત્તિ લેશે.
નિવૃત્તિની અફવાઓનું ખંડન
સોશિયલ મીડિયા પર વિરાટ કોહલીની નિવૃત્તિ અંગેની અટકળો ફેલાઈ રહી હતી, પરંતુ ગાવસ્કરે તેનો અંત લાવ્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે આઉટ થયા પછી, કોહલીએ એડિલેડ ઓવલના દર્શકો તરફ પોતાના ગ્લોવ્ઝ ઉંચા કર્યા, જેનો અર્થ એ હતો કે તે સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપનારા દર્શકોનો આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યો હતો. ખરેખર, તે એક ભાવનાત્મક ક્ષણ જેવું લાગતું હતું, કારણ કે આ કોહલીની તેના પ્રિય મેદાનમાંની એક પરની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય ઇનિંગ હોઈ શકે છે.
"કોહલીમાં હજુ પણ ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે"
એક ઈન્ટરવ્યૂમાં ગાવસ્કરે કહ્યું, "જુઓ, આ ખેલાડીએ 14,000 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. 52 ODI સદી અને મને લાગે છે કે 32 ટેસ્ટ સદી. તેણે હજારો પર હજારો રન બનાવ્યા છે. તેથી તેને બે વાર નિષ્ફળ જવાની છૂટ છે. શું થયું તેના પર વધુ વાંચશો નહીં." તેનામાં હજુ પણ ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે, હજુ ઘણું આવવાનું બાકી છે.
ગાવસ્કરે ગ્લોવ્ઝના હાવભાવ વિશે શું કહ્યું?
ગાવસ્કરે કહ્યું કે એડિલેડ દર્શકો તરફથી કોહલીને મળેલું સન્માન હૃદયસ્પર્શી હતું, કારણ કે મોટાભાગના દર્શકો ઓસ્ટ્રેલિયન હતા, જેમણે રમતમાં તેમના યોગદાનને સ્વીકાર્યું. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું, "ના, આ અંત નથી. તે જે બાજુ જઈ રહ્યો હતો, જ્યાં ખેલાડીઓ ઉતરે છે, તે સભ્યોનું સ્ટેન્ડ છે, જ્યાં ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ, વહીવટકર્તાઓ અને અન્ય લોકો બેસે છે. મને લાગે છે કે તે ફક્ત તે સન્માનનો સ્વીકાર કરી રહ્યો હતો જે તેને મળી રહ્યું હતું." ગાવસ્કરે એમ પણ ઉમેર્યું કે કોહલી સિડનીમાં રમ્યા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકામાં ODI શ્રેણી પછી અને પછી રોહિત શર્મા સાથે 2027 વર્લ્ડ કપ પછી નિવૃત્તિ લેવા માંગશે.
