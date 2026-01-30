Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ક્યાં ગયા કિંગ કોહલી? ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી વિરાટનું એકાઉન્ટ ગુમ થતા સોશિયલ મીડિયા પર ગભરાહટ!

Virat Kohli Instagram Disappeared: ભારતીય ટીમના સ્ટાર ખેલાડી વિરાટ કોહલી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતો ભારતીય બેટ્સમેન છે. આ મહાન ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડીનું એકાઉન્ટ અચાનક ગુમ થઈ ગયું છે. જી હા...આનાથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહી છે કે વિરાટ કોહલીના એકાઉન્ટનું શું થયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:40 AM IST

Trending Photos

ક્યાં ગયા કિંગ કોહલી? ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી વિરાટનું એકાઉન્ટ ગુમ થતા સોશિયલ મીડિયા પર ગભરાહટ!

Virat Kohli Instagram Disappeared: આજે વહેલી સવારથી ભારતીય ક્રિકેટના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. તેમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ અચાનક ગાયબ થઈ ગયું છે. સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર વિરાટના 274 મિલિયન ફોલોઅર્સ હતા, જેના કારણે ચાહકોમાં ચર્ચાઓનો દોર શરૂ થયો છે. વિરાટ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતો વ્યક્તિ છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં તેના અનેક જગ્યાએ ચાહકો પથરાયેલા છે. સોશિયલ મીડિયા પરથી તેમના અચાનક ગાયબ થવાથી બધાને આશ્ચર્ય થયું છે.

કોહલીનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ દૂર કરવામાં આવ્યું!
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI સીરિઝ પછી વિરાટ કોહલી બ્રેક પર છે. હવે ચાહકો તેને IPLમાં લાઇવ રમતા જોઈ શકશે. તે દરમિયાન, કોહલીનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ અચાનક ગાયબ થઈ ગયું છે. તેના લાખો ફોલોઅર્સ હતા. અચાનક, 30 જાન્યુઆરીની વહેલી સવારે, પ્રશંસકોએ જોયું કે કોહલીનું એકાઉન્ટ સોશિયલ મીડિયા પરથી ગુમ થઈ ગયું છે. કોહલી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ખૂબ સક્રિય નહોતો. તે મોટાભાગે બ્રાન્ડ પ્રમોશન સંબંધિત વિડિઓઝ પોસ્ટ કરતો હતો. તેણે પોતાના અંગત જીવનને લગતી સામગ્રી પણ પોસ્ટ કરી હતી. જોકે, હવે, વિરાટના એકાઉન્ટમાં "પ્રોફાઇલ અનએવેલેબલ" દેખાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 30, 2026

સોશિયલ મીડિયામાં બન્યો ચર્ચાનો વિષય
વિરાટ કોહલીનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ ગુમ થયા પછી તેમની ટીમ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી. ઇન્સ્ટાગ્રામે પણ સત્તાવાર રીતે કોઈ માહિતી જાહેર કરી નથી. આના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણો હોબાળો મચી ગયો છે. લોકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે શું કોહલીએ તેનું એકાઉન્ટ જાણી જોઈને ડિલીટ કર્યું છે, કે પછી કોઈ ટેકનિકલ ખામીને કારણે ગાયબ થઈ ગયું છે.

વિરાટ કોહલીના ભાઈનું એકાઉન્ટ પણ ગુમ
વિરાટ કોહલીના ભાઈ વિકાસ કોહલીનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ ગુમ થઈ ગયું છે. વિરાટના એકાઉન્ટ ડિલીટ થયા પછી, તેના ભાઈનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ હવે દેખાતું નથી. તેના આઈડી પર "પ્રોફાઇલ અનએવેલેબલ" મેસેજ પણ દેખાઈ રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે ચાહકો હવે વિરાટની પત્ની અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી અનુષ્કા શર્મા પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Virat KohliVirat Kohli InstagramVirat Kohli Instagram Accountવિરાટ કોહલીવિરાટ કોહલી ઇન્સ્ટાગ્રામવિરાટ કોહલી ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ

Trending news