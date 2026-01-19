Prev
ન્યુઝીલેન્ડ સામે કોહલીની ઐતિહાસિક સદી, પણ સાથે જ નોંધાયો સૌથી શરમજનક રેકોર્ડ; 'યુનિવર્સ બોસ' ક્રિસ ગેલને છોડ્યો પાછળ

Virat Kohli Record: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી વનડે મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડના ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે ભારતની ધરતી પર વનડે સિરીઝ જીતવાનું કારનામું કર્યું છે. આ મેચમાં લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે વિરાટ કોહલીએ એક શર્મનાક રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. કોહલી હવે ક્રિકેટ જગતમાં આવું કરનાર નંબર 1 ખેલાડી બની ગયો છે.

Jan 19, 2026, 05:18 PM IST

બનાવી દીધો આ શર્મનાક રેકોર્ડ
નોંધનીય છે કે, વિરાટ કોહલીએ અત્યાર સુધીના વનડે કરિયરમાં 54 સદી ફટકારવાનું કારનામું કર્યું છે. આ દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ 9 સદી એવી ફટકારી છે જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેમાંથી 5 સદી કોહલીએ ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ફટકારી છે, જેમાં ભારતને હારનો સામનો કર્યો છે. અગાઉ આ રેકોર્ડ 'યુનિવર્સ બોસ' ક્રિસ ગેલના નામે હતો. ગેલે ટાર્ગેટનો પીછો કરતા 4 સદી ફટકારી હતી, જેમાં તેમની ટીમની હાર થઈ હતી. આ યાદીમાં રોહિત શર્મા અને સચિન તેંડુલકર પણ 3-3 સદી સાથે સામેલ છે.

કોહલીની સિદ્ધિઓ
વિરાટ કોહલીએ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમતા તેમના વનડે કરિયરની 54મી સદી ફટકારી હતી. ઓવરઓલ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આ તેની 85મી સદી હતી. ખાસ વાત એ છે કે, ઘરેલુ મેદાન પર તમામ ફોર્મેટમાં મળીને કોહલીએ 41 સદી ફટકારી દીધી છે. હવે તે સચિન તેંડુલકરની 100 સદીના રેકોર્ડથી માત્ર 15 સદી દૂર છે. હવે જોવાનું રહેશે કે કોહલી આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ તોડી શકે છે કે નહીં.

ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ ODI સદી
ન્યુઝીલેન્ડ સામે વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના મામલે પણ કોહલી નંબર 1 ખેલાડી બની ગયો છે. આ યાદીમાં બીજા સ્થાને ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી રિકી પોન્ટિંગનું નામ છે. પોન્ટિંગે ન્યુઝીલેન્ડ સામે વનડેમાં 6 સદી ફટકારી છે. પોન્ટિંગની સાથે વધુ એક ખેલાડીનું નામ છે. આ ખેલાડી છે ભારતનો વીરેન્દ્ર સેહવાગ, જેમણે કીવીઓ સામે 6 સદી ફટકારી છે. હવે કોહલી આ મામલે પણ વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને આવી ગયો છે.

Virat KohliVirat Kohli Unwanted RecordNew Zealand win in Indiaવિરાટ કોહલીવિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ

