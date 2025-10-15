ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા કેમ ગુરુગ્રામ ગયો હતો વિરાટ કોહલી ? પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલો છે મામલો
ભારતીય ટીમ 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયાના સામે મેચ રમશે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ વનડે અને પાંચ ટી20 મેચ રમશે. ભારતીય ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે રવાના થયા છે. આ પહેલા સ્ટાર ભારતીય ખેલાડી વિરાટ પ્રોપર્ટી મામલે તેના ભાઈ વિકાસ કોહલીને મળ્યો હતો.
ભારતીય ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે આજે રવાના થયા છે. બધાની નજર વિરાટ અને રોહિત પર છે. ભારતીય ચાહકો લાંબા સમયથી બંને ખેલાડીઓની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ બંને માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. વિરાટ લાંબા સમય પછી દેશમાં પાછો ફર્યો છે. આઈપીએલ પછી તે લંડનમાં હતો. હવે, ઓસ્ટ્રેલિયા જતા પહેલા તે તેના ભાઈ વિકાસ કોહલીને મળ્યો હતો.
પ્રોપર્ટી મામલે મુલાકાત
કોહલી 14 ઓક્ટોબર, મંગળવાર બપોરે ગુરુગ્રામના વઝીરાબાદ ગયો. ત્યાં, તેણે તેના મોટા ભાઈ વિકાસ કોહલીના નામે ગુરુગ્રામ મિલકત માટે જનરલ પાવર ઓફ એટર્ની (GPA) કરાવી. વિરાટ કોહલીએ ગુરુગ્રામ તાલુકાના કર્મચારીઓ સાથે ફોટા પણ પડાવ્યા અને ઓટોગ્રાફ પણ આપ્યા. નોંધનીય છે કે તે ચાર મહિના પછી ભારત પાછો ફર્યો છે. IPL ફાઇનલ પછી તે લંડન ગયો, જ્યાં કોહલી તેના પરિવાર સાથે રહે છે. આ જ કારણ છે કે કોહલીએ મિલકત સંબંધિત તમામ કામ તેના ભાઈ વિકાસ કોહલીને સોંપ્યું છે.
પાવર ઓફ એટર્ની શું છે ?
જનરલ પાવર ઓફ એટર્ની (GPA) એ એક કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે એક વ્યક્તિને નાણાકીય, કાનૂની અથવા આરોગ્ય બાબતોમાં તેમના વતી કાર્ય કરવા માટે અન્ય વ્યક્તિ (એજન્ટ)ને અધિકૃત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ એજન્ટને બેંકિંગ, મિલકત વ્યવસ્થાપન, હસ્તાક્ષર અને વધુ સંબંધિત નિર્ણયો લેવાની મંજૂરી આપે છે. આ સત્તા મુખ્ય વ્યક્તિના મૃત્યુ સુધી રહે છે.
વિરાટ ફક્ત એક જ ફોર્મેટ રમે છે
વિરાટે 2024 T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. 2025ની શરૂઆતમાં, તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. હવે તે ફક્ત ODI ફોર્મેટ રમે છે. IPL 2025 પછી તેના ચાહકોએ તેને રમતા જોયો નથી. તેથી, દરેક વ્યક્તિ કોહલીના પુનરાગમનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તે કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
