ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ પહેલા વિરાટ કોહલીનો મોટો નિર્ણય, હવે વિજય હજારેમાં...

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy : વિરાટ કોહલી દિલ્હી માટે વિજય હજારે ટ્રોફીની ત્રીજી મેચ રમવા માટે ઉપલબ્ધ છે અને તે બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. સ્થાનિક ક્રિકેટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વનડે બંનેમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યા પછી તે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી વનડે શ્રેણી માટે પણ તૈયાર છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:39 PM IST

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy : વિરાટ કોહલી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં દિલ્હી માટે પોતાની ત્રીજી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. આ અનુભવી બેટ્સમેન 6 જાન્યુઆરીએ બેંગલુરુમાં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે રેલવે સામેની મેચમાં રમવાની અપેક્ષા છે. દિલ્હી અને જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશન (DDCA)ના પ્રમુખ રોહન જેટલીએ કોહલીની ઉપલબ્ધતા અંગે જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, વિરાટે ત્રણ મેચ માટે તેની ઉપલબ્ધતાની પુષ્ટિ કરી છે.

કોહલી બેસ્ટ ફોર્મમાં છે

કોહલી બે સ્થાનિક મેચોમાં બેસ્ટ ફોર્મમાં દેખાતો હતો. અનુક્રમે 131 અને 77 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે તેણે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 16,000 રન પણ પૂર્ણ કર્યા અને સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડીને આ સિદ્ધિ મેળવનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો.

ઘરેલુ મેચો પહેલા કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે સતત બે સદી અને પછી અડધી સદી ફટકારી ભારતને 2-1થી શ્રેણી જીતવામાં મદદ કરી.

8 જાન્યુઆરીએ ભારતીય ટીમમાં જોડાશે

અહેવાલો અનુસાર, ભારતીય ટીમ 8 જાન્યુઆરીએ વડોદરા પહોંચશે. તેથી એવી શક્યતા છે કે કોહલી એક દિવસ વહેલા આવીને તાલીમ શરૂ કરી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં પહેલી મેચ વડોદરામાં રમાશે.

હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહ ODI શ્રેણીમાં નથી

અહેવાલો અનુસાર, હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહ આ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ભાગ લેશે નહીં. આ વર્ષે યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતના અભિયાન માટે બંને ખેલાડીઓ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ભારત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે અને આ ટુર્નામેન્ટ ઘરની ધરતી પર રમાશે. તેથી જો ભારત T20 ટાઇટલ સફળતાપૂર્વક બચાવનાર પ્રથમ ટીમ બનીને ઇતિહાસ રચવા માંગે છે તો હાર્દિક અને બુમરાહની ભૂમિકાઓ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

