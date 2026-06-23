/આવી ગયું વિરાટ કોહલીનું ફિટનેસ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ, શું ભારતીય ટીમમાં વાપસી માટે રસ્તો થઈ ગયો સાફ ? જાણો

Virat Kohli Fitness Test: ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જે તેના ચાહકોને ખુશ કરશે. જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ઇંગ્લેન્ડમાં રમાનારી ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી, ત્યારે યાદીમાં વિરાટ કોહલીનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેના નામની બાજુમાં એક સ્ટાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે દર્શાવે છે કે ટીમ ઇન્ડિયામાં સામેલ થવા માટે તેને ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરવાની જરૂર પડશે. આ સંદર્ભમાં, વિરાટ કોહલી ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી ચૂક્યો છે અને હવે તે ઇંગ્લેન્ડમાં ODI શ્રેણીમાં રમી શકશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવશે
વિરાટ કોહલી 22 જૂન, સોમવારના રોજ બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) ખાતે ફિટનેસ ટેસ્ટ કરાવવા માટે પહોંચ્યો હતો. IPL 2026ની ફાઇનલ દરમિયાન કોહલીને ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં રમી શક્યો ન હતો. જો કે, તેને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કિંગ કોહલી ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવશે. ચાહકો તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100મી સદી ફટકારતો જોવા માંગે છે.
વિરાટ કોહલી એકદમ ફિટ
ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, તેણે CoE ખાતે ફિટનેસ ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો. આ દરમિયાન, એક્સપર્ટ ડોકટરોની એક ટીમે તેની ઈજાની વિગતવાર તપાસ કરી હતી. તેની શારીરિક સ્થિતિનું પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. અનેક ટેસ્ટ પછી, તેને ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી ઇંગ્લેન્ડમાં ODI શ્રેણીમાં તેની ભાગીદારી અંગેની અનિશ્ચિતતાનો અંત આવે છે. વિરાટ કોહલીની જગ્યાએ ઇશાન કિશન અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાં ત્રીજા નંબર પર રમ્યો હતો. જો કે, કેપ્ટન બીજી મેચમાં ત્રીજા નંબર પર રમ્યો હતો, અને શ્રેયસ ઐયરે ત્રીજી મેચમાં તેના સ્થાને બેટિંગ કરી હતી..
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ હોઈ શકે
તમને યાદ હશે કે વિરાટ કોહલી ફક્ત વન ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક્ટિવ છે. તેણે 2024 T20 વર્લ્ડ કપ પછી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, જ્યારે તેણે 2025 IPLની વચ્ચે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. આ પછી, અસંખ્ય અહેવાલો સામે આવ્યા હતા જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાછો ફરી શકે છે, પરંતુ તાજેતરના એક કાર્યક્રમમાં વિરાટે કહ્યું હતું કે તેની ટેસ્ટ કારકિર્દી હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે વિરાટ ભારત માટે ફક્ત ODI ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે, અને તે 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે ઉત્સાહિત છે, જે સંભવતઃ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ હોઈ શકે છે.