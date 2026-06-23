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આવી ગયું વિરાટ કોહલીનું ફિટનેસ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ, શું ભારતીય ટીમમાં વાપસી માટે રસ્તો થઈ ગયો સાફ ? જાણો

Virat Kohli Fitness Test: વિરાટ કોહલી ફિટનેસ ટેસ્ટ પર અપડેટ આવ્યું છે અને હવે તે ઇંગ્લેન્ડમાં ODI શ્રેણી રમી શકશે કે કેમ તેના પર અનેક સવાલો હતા. IPL 2026ની ફાઇનલ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI સિરીઝમાં રમી શક્યો ન હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:31 PM IST
આવી ગયું વિરાટ કોહલીનું ફિટનેસ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ, શું ભારતીય ટીમમાં વાપસી માટે રસ્તો થઈ ગયો સાફ ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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