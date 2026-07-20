/ઝિમ્બાબ્વે સામેની સિરીઝ પહેલા બદલાઈ ગયા ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ, BCCIએ શેર કર્યો વીડિયો

IND vs ZIM : ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે, જેની પહેલી મેચ 23 જુલાઈએ રમાશે. ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વે પહોંચી ગઈ છે. BCCIએ તેમના આગમનનો વીડિયો શેર કર્યો છે. ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટેની ટીમમાં મોટાભાગે યુવા ખેલાડીઓ છે, જેમાં શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટનશીપ કરશે. જોકે, BCCIએ આ પ્રવાસ માટે નવા હેડ કોચની નિમણૂક કરી છે.
નવા હેડ કોચની એન્ટ્રી
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ 19 જુલાઈએ રમાઈ હતી. તેના ત્રણ દિવસ પછી ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવાની છે. તેથી BCCIએ વર્કલોડ મેનેજ કરવા માટે ગૌતમ ગંભીરને ઝિમ્બાબ્વે ન મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે.
VVS લક્ષ્મણ ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ભારતીય હેડ કોચ તરીકેની જવાબદારી સંભાળશે, ટીમમાં વચગાળાના હેડ કોચ તરીકે જોડાશે. લક્ષ્મણ હાલમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સનું નેતૃત્વ કરે છે અને રાહુલ દ્રવિડના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાના વચગાળાના હેડ કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
Harare bound📍#TeamIndia en route for the Zimbabwe challenge ✈️#ZIMvIND pic.twitter.com/MmaLwldWDf
— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
BCCIએ શેર કર્યો વીડિયો
20 જુલાઈના રોજ, BCCIએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓ મુંબઈથી હરારે મુસાફરી કરતા દેખાય છે. VVS લક્ષ્મણની સાથે યશસ્વી જયસ્વાલ, તિલક વર્મા, પ્રભસિમરન સિંહ, વૈભવ સૂર્યવંશી અને મયંક યાદવ જેવા સ્ટાર્સ દેખાય છે. ખેલાડીઓનું હરારે પહોંચ્યા બાદ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મયંક યાદવ લાંબા વિરામ પછી ભારતીય ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યા છે, તો રિંકુ સિંહ પણ ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યો છે.
ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઇસ-કેપ્ટન), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ.