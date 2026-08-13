/VVS લક્ષ્મણ બદલશે ટીમ ઈન્ડિયાનું ભવિષ્ય! સપ્ટેમ્બર 2026માં મળી શકે છે મોટી જવાબદારી

VVS Laxman : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં નોંધપાત્ર ફેરફારોમાંથી પસાર થઈ રહી છે, એક વલણ જે ચાલુ રહેવાનું છે. આગામી મહિનાઓમાં હજુ પણ વધુ મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. આ વચ્ચે, વીવીએસ લક્ષ્મણ - હાલમાં બીસીસીઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના વડા - મોટા પ્રમોશન માટે તૈયાર થઈ શકે છે. લક્ષ્મણે તાજેતરમાં ટીમ ઈન્ડિયાના વચગાળાના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી અને હવે તેમને ભારતીય ક્રિકેટમાં પરિવર્તન લાવવાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે.
VVS લક્ષ્મણને મોટી જવાબદારી મળી શકે છે
ઈન્ડિયા ટુડેના તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના હેડ VVS લક્ષ્મણ સપ્ટેમ્બર 2026માં મોટી ભૂમિકા નિભાવી શકે છે. જોકે, ભૂમિકાની સ્પષ્ટતા હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે. ટીમ ઈન્ડિયાના વર્તમાન મુખ્ય પસંદગીકાર, અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ પણ સપ્ટેમ્બર 2026માં પૂરો થવાનો છે. પરિણામે વીવીએસ લક્ષ્મણને આગામી મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે.
આ ઉપરાંત લક્ષ્મણને ક્રિકેટ ડિરેક્ટર તરીકે પણ નિયુક્ત કરી શકાય છે. સમગ્ર ટીમ મેનેજમેન્ટ ક્રિકેટ ડિરેક્ટર હેઠળ કાર્ય કરે છે, એટલે કે તે સંભવિત રીતે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરના બોસ બની શકે છે. રવિ શાસ્ત્રીએ અગાઉ મુખ્ય કોચ ડંકન ફ્લેચર અને કેપ્ટન એમએસ ધોનીના કાર્યકાળ દરમિયાન આ ભૂમિકા નિભાવી હતી, જેમણે 2014થી 2016 સુધી ક્રિકેટ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી હતી.
🚨 VVS LAXMAN IN BIG ROLE IN INDIAN CRICKET 🚨
- VVS Laxman is set to get a very big role in Indian cricket in September. (Rajdeep Sardesai/India Today). pic.twitter.com/ksf36rPgbQ
— Tanuj (@ImTanujSingh) August 13, 2026
લક્ષ્મણની કોચિંગ કારકિર્દી શાનદાર રહી છે
વીવીએસ લક્ષ્મણે અત્યાર સુધી કાર્યકારી હેડ કોચ તરીકે સાત શ્રેણીઓમાં સેવા આપી છે. ટીમ ઇન્ડિયા આમાંથી છ શ્રેણીમાં વિજયી બની હતી, જેમાં ફક્ત ન્યુઝીલેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લક્ષ્મણના કોચિંગ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ 2022 એશિયન ગેમ્સમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. વધુમાં ભારતની અંડર-19 ટીમે તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ બેસ્ટ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ જ કારણ છે કે VVS હાલમાં ચાહકોનું મજબૂત સમર્થન મેળવી રહ્યા છે.