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VVS લક્ષ્મણ બદલશે ટીમ ઈન્ડિયાનું ભવિષ્ય! સપ્ટેમ્બર 2026માં મળી શકે છે મોટી જવાબદારી

VVS Laxman : જ્યારે રાહુલ દ્રવિડ ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ બન્યા, ત્યારે BCCIએ દિગ્ગજ બેટ્સમેન VVS લક્ષ્મણને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના હેડ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા, ત્યારથી તેઓ આ ભૂમિકા નિભાવી રહ્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 13, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:46 PM IST
VVS લક્ષ્મણ બદલશે ટીમ ઈન્ડિયાનું ભવિષ્ય! સપ્ટેમ્બર 2026માં મળી શકે છે મોટી જવાબદારી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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