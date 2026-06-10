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50,551 રન, 167 સદી અને 732 વિકેટ, 74 વર્ષથી નથી તૂટ્યો આ દિગ્ગજનો રેકોર્ડ

Wally Hammond unbreakable cricket records: ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા અને તૂટ્યા, પરંતુ ઈંગ્લેન્ડના મહાન બેટર વોલી હેમન્ડનો કીર્તિમાન આજે પણ એક ચમત્કાર છે. 1920થી 1951 વચ્ચે પોતાના ફર્સ્ટ ક્લાસ કરિયરમાં હેમન્ડે રનનો એવો વરસાદ કર્યો જે આજના સમયમાં સંભવ લાગતો નથી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:28 PM IST
50,551 રન, 167 સદી અને 732 વિકેટ, 74 વર્ષથી નથી તૂટ્યો આ દિગ્ગજનો રેકોર્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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