/50,551 રન, 167 સદી અને 732 વિકેટ, 74 વર્ષથી નથી તૂટ્યો આ દિગ્ગજનો રેકોર્ડ

નવી દિલ્હીઃ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં એવા ઘણા રેકોર્ડ બન્યા છે જે સમયની સાથે તૂટી ગયા, પરંતુ કેટલાક કીર્તિમાન એવા હોય છે, જે કોઈ અજાયબીથી ઓછા લાગતા નથી. જ્યારે ક્રિકેટમાં રનો અને સદીઓના પહાડની વાત આવે છે, તો મગજમાં સૌથી પ્રથમ નામ સચિન તેંડુલકર કે સર ડોન બ્રેડમેનનું આવે છે. પરંતુ ક્રિકેટના પુસ્તકોમાં એક એવું નામ નોંધાયેલું છે, જેના આંકડા કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિના હોંશ ઉડાવી શકે છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ ઈંગ્લેન્ડના મહાન બેટર વોલી હેમન્ડની. એક એવો બેટર જેણે મેદાન પર રનનો વરસાદ કર્યો કે આજે 74 વર્ષ પસાર થયા બાદ પણ મહા-રેકોર્ડ અતૂટ છે.
19 જૂન 1903ના જન્મેલા વોલી હેમન્ડ (Wally Hammond) એ વર્ષ 1920મા પોતાના ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ આગામી ત્રણ દાયકા સુધી (1951) તેમણે વિરોધી ટીમના બોલરોની ધોલાઈ કરી હતી. હેમન્ડનું બેટ જ્યારે ચાલતું હતું તો રેકોર્ડ બુકના પાના ઓછા પડી જતાં હતા. પોતાના ફર્સ્ટ ક્લાસ કરિયરમાં હેમન્ડે જે મુકામ હાસિલ કર્યો, તે કોઈ મહાસાગરની સમાન વિશાળ છે. તેમણે 643 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચમાં 56.10 ની એવરેજથી 50551 રન બનાવ્યા, જેમાં 167 સદી અને 185 અડધી સદી સામેલ છે. સાથે પોતાની મિડિયમ પેસ બોલિંગથી 732 વિકેટ પણ ઝડપી હતી.
હેમન્ડની અંદર રનની ભૂખ હતી
આજના સમયમાં જ્યાં એક ખેલાડી ત્રણેય ફોર્મેટમાં મળીને 15-20 રન બનાવે છે તો મોટી વાત માનવામાં આવે છે, ત્યાં હેમન્ડે એકલાએ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં 50551 રન ફટકારી દીધા. તેમના નામે નોંધાયેલા 167 સદીનો રેકોર્ડ તે જણાવવા માટે પુરતો છે કે તેની અંદર રનની કેટલી ભૂખ હતી. વોલી હેમન્ડની મહાનતા માત્ર તેના બેટ સુધી સીમિત નહોતી. તે એક એવા ઓલરાઉન્ડર હતા કે પોતાના દમ પર મેચનું પાસું પલટી શકતા હતા. જ્યાં એક તરફ તેમણે 50 હજારથી વધુ રન બનાવ્યા, તો બીજીતરફ પોતાની શાનદાર બોલિંગથી 732 વિકેટ ઝડપી હતી.
74 વર્ષ બાદ પણ અડીખમ છે તેમનો રેકોર્ડ
ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં એવા ખેલાડીઓ આંગળીઓ પર ગણી શકાય છે, જેણે બેટિંગ અને બોલિંગ, બંને વિભાગમાં ખૂંખાર પ્રદર્શન કર્યું. હેમન્ડ મેદાન પર ઉતરતો હતો તો વિરોધી ટીમ રણનીતિ નહીં, પરંતુ તેની સામે સરેન્ડર કરવાનો માર્ગ શોધતી હતી. વર્ષ 1951મા હેમન્ડે ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. છેલ્લા 74 વર્ષથી તેમનો રેકોર્ડ અડીખમ છે. ટી20 અને ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટના સમયમાં કોઈપણ ખેલાડી હવે આટલા લાંબા સમય સુધી ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ રમવાનું વિચારી પણ ન શકે. આ કારણ છે કે હેમન્ડનો આ રેકોર્ડ ક્રિકેટના ઈતિહાસનું અમર પાનું બની ગયો છે, જેને લગભગ કોઈ બેટર તોડી શકશે નહીં.
ડોન બ્રેડમેન સાથે થતી હતી તુલના
તે સમયમાં વોલી હેમન્ડની તુલના હંમેશા ઓસ્ટ્રેલિયાના મહાન બેટર સર ડોન બ્રેડમેન સાથે કરવામાં આવતી હતી. જો બ્રેડમેનને ક્રિકેટના ભગવાન કહેવામાં આવતા હતા, તો હેમન્ડ ઈંગ્લેન્ડના સૌથી મોટા ‘મસીહા’ હતા. તેમણે ઈંગ્લેન્ડ માટે 85 ટેસ્ટ મેચ પણ રમી હતી, જેમાં 58.45ની એવરેજથી 7249 રન બનાવ્યા, જેમાં 22 સદી સામેલ છે.