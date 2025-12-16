LSGને 2 કરોડમાં મળ્યો રવિ બિશ્નોઈનો રિપ્લેસમેન્ટ, T20માં લઈ ચૂક્યો છે 146 વિકેટ
શ્રીલંકાનો સ્પિનર વાનિન્દુ હસરંગા હવે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી રમશે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને IPL 2026 માટે તેની બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો હતો. હસરંગા IPLમાં RCB અને રાજસ્થાન તરફથી રમી ચૂક્યો છે.
શ્રીલંકન ક્રિકેટે ઘણા શ્રેષ્ઠ સ્પિનરો આપ્યા છે. આ પરંપરાને આગળ ધપાવનાર એક ખેલાડી છે વાનિન્દુ હસરંગા. હાલમાં તેને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સ્પિનરોમાંનો એક ગણવામાં આવે છે. તેની લેગ-સ્પિન, બુદ્ધિશાળી બોલિંગ અને ઉપયોગી બેટિંગ હસરંગાને ખતરનાક ખેલાડી બનાવે છે. તેણે IPL 2026ના મિની-ઓક્શનમાં ઓલરાઉન્ડર તરીકે નોંધણી કરાવી હતી, જેની બેઝ પ્રાઈસ 2 કરોડ હતી.
હસરંગા લખનૌ માટે રમશે
શ્રીલંકાનો વાનિન્દુ હસરંગા IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે રમશે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને બેઝ પ્રાઈસ પર હસ્તગત કર્યો. અન્ય કોઈ ટીમે તેના માટે બોલી લગાવી નહોતી. લખનૌએ તેના પ્રીમિયર લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈને રિલીઝ કર્યો હતો અને તેને લેગ-સ્પિનરની જરૂર હતી. તેના અનુભવ છતાં લખનૌએ તેને ફક્ત 2 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો.
ગત સિઝનમાં તે રાજસ્થાન રોયલ્સનો ભાગ હતો. તેણે ફ્રેન્ચાઇઝી માટે 11 મેચમાં ફક્ત 11 વિકેટ જ મેળવી હતી. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને 5 કરોડ 25 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. આ પ્રદર્શન પછી તેને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો. આ કારણે તે ફરી એકવાર ઓક્શનમાં આવ્યો હતો.
હસરંગાની ટી20 કારકિર્દી
28 વર્ષીય વાનિંદુ હસરંગાએ આઈપીએલમાં પર્પલ કેપ જીતી છે. તેણે અત્યાર સુધી લીગમાં આરસીબી અને રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે 37 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 46 વિકેટ લીધી છે. તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 18 રનમાં 5 વિકેટ છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં, તેણે 90 મેચોમાં 146 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 773 રન બનાવ્યા છે. કુલ મળીને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં તેની 332 વિકેટ છે. હસરંગાએ અત્યાર સુધીમાં 68 વનડે મેચ રમી છે, જેમાં 111 વિકેટ લીધી છે અને 1126 રન બનાવ્યા છે.
