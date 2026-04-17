T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં થઈ હતી મેચ ફિક્સિંગ? ICCની તપાસના ઘેરામાં ભારતીય મૂળના ક્રિકેટરનું નામ!

T20 World Cup 2026: તાજેતરમાં પુરા થયેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં મેચ ફિક્સિંગનો મામલો સામે આવી રહ્યો છે. આ અંગે ICC (ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ) દ્વારા તપાસ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ICC દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી આ તપાસમાં ભારતીય મૂળના એક ખેલાડીનું નામ પણ સામે આવ્યું છે. ચાલો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:07 PM IST

T20 World Cup 2026: ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્ષ 2026 T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. પરંતુ આ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં રમાયેલી એક મેચ હવે સવાલોના ઘેરામાં આવી ગઈ છે. આ અંગે ICC દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. કેનેડા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી મેચ તપાસના દાયરામાં છે. કેનેડાની ચેનલ CBC દ્વારા બનાવવામાં આવેલી એક ડોક્યુમેન્ટરી સામે આવ્યા બાદ આ વિવાદ વકર્યો છે.

ભારતીય મૂળના ખેલાડીનું નામ
ESPN ક્રિકઇન્ફો તરફથી મળતી માહિતી મુજબ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી યુનિટે (ACU) આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કોડના ઉલ્લંઘન બદલ ક્રિકેટ કેનેડા સામે તપાસ શરૂ કરી છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં કેનેડાના ખેલાડી દિલપ્રીત બાજવા દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી ઓવર તપાસના કેન્દ્રમાં છે.

ડોક્યુમેન્ટરીમાં થયો સનસનીખેજ ખુલાસો
આ રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ચેનલ CBCએ 'કરપ્શન, ક્રિકેટ અને ક્રાઈમ' નામની 43 મિનિટની ડોક્યુમેન્ટરી રિલીઝ કરી હતી. જેમાં ન્યૂઝીલેન્ડની બેટિંગ દરમિયાન ફેંકવામાં આવેલી પાંચમી ઓવર શંકાસ્પદ માનવામાં આવી રહી છે. આ ઓવર ભારતીય મૂળના દિલપ્રીત બાજવાએ ફેંકી હતી.

તે ઓવરમાં શું થયું હતું?
દિલપ્રીત બાજવાએ કેનેડા તરફથી ઇનિંગની 5મી ઓવર ફેંકી હતી. આ ઓવરનો પ્રથમ બોલ વાઈડ હતો અને તેણે આ ઓવરમાં કુલ 15 રન આપ્યા હતા. આ ઓવર પહેલા કેનેડાના બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી હતી અને કીવી બેટ્સમેનો પર લગામ કસી રાખી હતી, પરંતુ આ ઓવર બાદ રમતની લય બદલાઈ ગઈ હતી.

ICC તરફથી શું કહેવામાં આવ્યું?
એન્ડ્રુ એફગ્રેવ દ્વારા આ મામલે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, "ACU આ બાબતથી વાકેફ છે. અત્યારે કોઈપણ આરોપ પર ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી. ICC સભ્યો સાથે સંબંધિત શાસન બાબતોની તપાસ ICCની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવશે."

ડોક્યુમેન્ટરીમાં અન્ય ચોંકાવનારા ખુલાસા
CBCની આ ડોક્યુમેન્ટરીમાં અન્ય પણ ઘણા ખુલાસા થયા છે. જે મુજબ, ટીમની પસંદગી વખતે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ચોક્કસ ખેલાડીઓને પસંદ કરવા માટે દબાણ કરે છે. આવું જ કંઈક 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

