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ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં થઈ હતી મારામારી? સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે આ વીડિયો, જાણો સત્ય


IND-W vs PAK-W Viral Video: મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ ખૂબ જ ચર્ચામાં રહી. ભારતે આ મેચ 64 રનથી જીતી લીધી છે. પરંતુ જીત કે હાર કરતાં વધુ, ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ વચ્ચે ઝપાઝપી દર્શાવતો એક વાયરલ વીડિયો વધુ ચર્ચા જગાડી રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:08 PM IST
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં થઈ હતી મારામારી? સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે આ વીડિયો, જાણો સત્ય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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