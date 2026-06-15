/ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં થઈ હતી મારામારી? સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે આ વીડિયો, જાણો સત્ય

IND-W vs PAK-W Viral Video: મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ ચરમસીમાએ હતો. આ મેચ ભારતે 64 રનથી જીતી હતી. ભારતીય ખેલાડીઓ વચ્ચેના ઝઘડાને દર્શાવતો એક વાયરલ વીડિયો વ્યાપક ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ આ વીડિયોને મોટા પ્રમાણમાં શેર કરી રહ્યા છે. હવે, ચાલો તમને આ વીડિયો પાછળનું સત્ય જણાવીએ.
આજકાલ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યું છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પછી, આ વીડિયો વાયરલ થયો, જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. વીડિયોમાં, એક પાકિસ્તાની ખેલાડી પીચની વચ્ચે એક ભારતીય બેટ્સમેન પર હુમલો કરતી જોવા મળી હતી, જેના કારણે અમ્પાયર અને અન્ય ખેલાડીઓને દરમિયાનગીરી કરીને તેમને અલગ કરવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ વીડિયો પાછળનું સત્ય શું છે?
સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો મૂંઝવણમાં છે કે શું ખરેખર મેચ દરમિયાન આવું બન્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે આ સંપૂર્ણપણે નકલી વીડિયો છે. ઝઘડાનો વીડિયો AI દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો અને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. મેચની વાત કરીએ તો, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ મેચમાં કેપ્ટનો વચ્ચે કોઈ હાથ મિલાવ્યો ન હતો. જો કે, મેચ શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત થઈ અને કોઈ મોટો વિવાદ થયો નહીં.
Things got tense in the middle as Harmanpreet Kaur and Fatima Sana Sheikh exchanged some heated words during the India vs Pakistan showdown. 😤🔥👀#INDvsPAK pic.twitter.com/62BZPjzkKr
— Faruk (@uf2151593) June 14, 2026
મેચનું પરિણામ શું આવ્યું?
મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 170 રન બનાવ્યા. મંધાનાએ 68 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. ટીમ ઈન્ડિયાએ બોલિંગમાં પણ પ્રભુત્વ મેળવ્યું, અને દીપ્તિ શર્માએ પાકિસ્તાનનો નાશ કર્યો. તેણીએ ચાર ઓવરમાં 5/10 લીધા. આખી પાકિસ્તાની ટીમ 106 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.