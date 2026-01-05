Video: 21 બોલમાં 10 છગ્ગા... સૂર્યવંશીનું દક્ષિણ આફ્રિકામાં તોફાન, સ્ટેડિયમની બહાર ગયો બોલ
Suryavanshi Batting: દક્ષિણ આફ્રિકા અંડર-19 ટીમ સામેની બીજી યુથ વનડેમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિસ્ફોટક બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 21 બોલમાં 10 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે 19 બોલમાં એક પણ ચોગ્ગો માર્યા વિના પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને 24 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા. તેની તોફાની ઇનિંગ્સે મેચનું વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું અને દર્શકોને રોમાંચિત કરી દીધા.
Trending Photos
Suryavanshi Batting: જ્યારે પણ વૈભવ સૂર્યવંશી ક્રીઝ પર આવે છે, ત્યારે બોલરો માટે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની જાય છે. જો આ બેટ્સમેનને વહેલા આઉટ ન કરવામાં આવે તો છગ્ગાનો વરસાદ થવાની ખાતરી છે. સોમવારે પણ આવું જ દૃશ્ય જોવા મળ્યું જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા અંડર-19 ટીમ સામેની બીજી યુથ વનડેમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી મેચને બદલી નાખી.
બેનોનીમાં રમાઈ રહેલી આ મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 21 બોલમાં 10 છગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવે દરેક બોલરને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે રમ્યા, અને દર્શકોએ એક પછી એક રોમાંચક શોટ જોયા.
પહેલા બોલથી જ આક્રમકતા બતાવી
વૈભવ સૂર્યવંશી ક્રીઝ પર આવતાની સાથે જ તેણે પોતાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા. તેણે પોતાની ઇનિંગના બીજા બોલ પર ફાસ્ટ બોલર બેસનના બોલ પર ડીપ બેકવર્ડ પોઈન્ટ પર જોરદાર છગ્ગો ફટકાર્યો. ત્યારબાદ તેણે પાંચમા બોલ પર ફાઇન લેગ પર શાનદાર છગ્ગો ફટકાર્યો.
સૂર્યવંશીએ બાયંડા માજોલાની બોલિંગ પર પણ કોઈ દયા બતાવી નહીં. તેણે માજોલાના પાંચમા બોલ પર ડીપ એક્સ્ટ્રા કવર પર લાંબો છગ્ગો ફટકાર્યો. ત્યારબાદ વૈભવે બાસનની આગળની ઓવરમાં વધુ બે છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી બોલરો પર દબાણ આવ્યું.
19 બોલમાં એક પણ ચોકા વગર અડધી સદી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ માજોલાની બોલ પર સાતમી છગ્ગો ફટકારી અને ત્યારબાદ આઠમી છગ્ગો ફટકારી, માત્ર 19 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. નોંધનીય છે કે, આ અડધી સદીમાં એક પણ બાઉન્ડ્રીનો સમાવેશ થતો ન હતો. વૈભવનું સંપૂર્ણ ધ્યાન બોલને સ્ટેન્ડમાં મારવા પર હતું, અને તે સફળ થયો.
છક્કાએ રોકી રમત
વૈભવ સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક બેટિંગનો એટલો ઊંડો પ્રભાવ પડ્યો કે એક સમયે રમત બંધ કરવી પડી. જ્યારે તેણે પોતાનો સાતમો છગ્ગો ફટકાર્યો, ત્યારે બોલ મેદાનની બહાર ઉડી ગયો અને લાંબી શોધખોળ છતાં તે મળ્યો નહીં. આના કારણે રમત થોડા સમય માટે બંધ થઈ ગઈ. બોલ બદલવામાં આવ્યો, પરંતુ સૂર્યવંશીના ઇરાદા યથાવત રહ્યા, અને તેણે બીજા જ બોલ પર મોટા શોટ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું.
Vaibhav vikraal Suryavanshi pic.twitter.com/eqiMzYeYvI
— Anuj (@A1iconic) January 5, 2026
ક્રુસ્કમ્પે લગાવી બ્રેક
અંતે, જમણા હાથના ઝડપી બોલર ક્રુસ્કમ્પે વૈભવ સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક ઇનિંગનો અંત લાવ્યો. મોટો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, સૂર્યવંશીએ કવર ઉપર બોલ ઉંચો ચડ્યો, જ્યાં ડેનિયલ બોસમેને એક સરળ કેચ પકડ્યો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 24 બોલમાં 68 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 283.33 હતો. જોકે તેની ઇનિંગ લાંબા સમય સુધી ટકી ન હતી, તેણે મેચ અને દર્શકો બંને પર કાયમી છાપ છોડી. નોંધનીય છે કે દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ મેચ જીતવા માટે ભારતને 246 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે