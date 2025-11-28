Prev
13 બોલમાં 3 રનની હતી જરૂર... પછી અમ્પાયરે કરી નાખ્યો 'કાંડ', મેચના રિઝલ્ટ પર નહીં આવે વિશ્વાસ

WBBL Controversy: વિમેન્સ બિગ બેશ લીગ (WBBL)માં શુક્રવાર (28 નવેમ્બર)ના રોજ એક મોટો વિવાદ થયો. એડિલેડ સ્ટ્રાઇકર્સ અને સિડની થન્ડર વચ્ચેની મેચ નાટકીય અને વિવાદાસ્પદ સંજોગોમાં સમાપ્ત થઈ. અમ્પાયરોએ વરસાદને કારણે અટકાવવામાં આવેલી મેચને તે સમયે રદ કરી દીધી, જ્યારે થન્ડરને 13 બોલમાં માત્ર 3 રન જોઈતા હતા અને તેની 10 વિકેટ બાકી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:24 PM IST

અમ્પાયરોની થઈ રહી છે ટીકા
વરસાદના કારણે મેચને પહેલાથી જ બન્ને ટીમો વચ્ચે 5-5 ઓવરની કરી દેવામાં આવી હતી. થન્ડરને જીતવા માટે 46 રનની જરૂર હતી, પરંતુ થન્ડરે ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને ટીમ મેચ જીતવાની સારી સ્થિતિમાં હતી. તે જ સમયે એડિલેડેમાં વરસાદ શરૂ થયો, તો અમ્પાયરોએ મેચને રદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તે સમયે થન્ડરની ટીમ મેચ જીતવાથી માત્ર એક હિટ (ચોગ્ગા કે છગ્ગા) જેટલી દૂર હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ ક્રિકેટર કેલમ ફર્ગ્યુસને લાઇવ બ્રોડકાસ્ટ પર આને શરમજનક ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, આ ક્રિકેટ માટે શરમની વાત છે. કોમેન્ટેટરો અને ફેન્સની નિરાશા એ વાતથી હતી કે, મોટા ભાગની મેચ હળવા વરસાદમાં રમાઈ રહી હતી.

બ્રોડકાસ્ટર્સે પણ વ્યક્ત કરી હેરાની
બ્રોડકાસ્ટર્સે પણ સમય બગાડ્યા વિના આ વાત પર ધ્યાન દોર્યું અને કહ્યું કે, છેલ્લા પળોમાં વરસાદ પહેલાના ઘણા તબક્કાઓ કરતાં ઓછો હતો, જ્યારે મેચ કોઈ પણ વિક્ષેપ વિના ચાલી રહી હતી. સ્ટ્રાઇકર્સ vs થન્ડર મેચ પર શરૂઆતથી જ વરસાદનું જોખમ મંડરાઈ રહ્યું હતું. શુક્રવારે વરસાદને કારણે રમત શરૂ થવામાં વિલંબ થયો હતો. વરસાદ બંધ થયા પછી અમ્પાયરોએ 5-5 ઓવરની મેચ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

લિચફિલ્ડની તોફાની ઇનિંગ્સ ગઈ બેકાર
થન્ડરની કેપ્ટન ફોબી લિચફિલ્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનું નક્કી કર્યું. સ્ટ્રાઇકર્સે લોરા વોલ્વાર્ડ્ટના 13 બોલમાં 22 રનની મદદથી 45 રન બનાવ્યા. જવાબમાં થન્ડરે જબરદસ્ત શરૂઆત કરી. લિચફિલ્ડે ડાર્સી બ્રાઉનની બીજી ઓવરમાં પાંચ બાઉન્ડરી અને બે રન ફટકાર્યા. બોલર વરસાદ કારણે સ્લિપ થતા બોલથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, જેનાથી માત્ર બે ઓવરમાં સ્કોર 35 રન પર પહોંચી ગયો.

 

લિચફિલ્ડે 15 બોલમાં 8 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 35 રન બનાવ્યા હતા. અહીંથી થન્ડર જીતની કગાર પર હતું, ત્યારે જ અમ્પાયરોએ 2.5 ઓવર પછી રમત અટકાવી દીધી. આનાથી થન્ડરના ખેલાડીઓ અને સપોર્ટર હેરાન થઈ ગયા.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

WBBL ControversyCricket ControversyAdelaide Strikers vs Sydney Thunderસિડની થંડરએડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સ

