KKR સામે હારથી નિરાશન રિષભ પંત, જાણો કોના પર ફોડ્યું પરાજયનું ઠીકરૂં
રિષભ પંતની આગેવાનીમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ વિરુદ્ધ આઈપીએલ 2026ની પ્રથમ સુવર ઓવરમાં શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હાર બાદ કેપ્ટન રિષભ પંત ગુસ્સે થયો હતો.
Trending Photos
Rishabh Pant's Statement: લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે રવિવારે કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ વિરુદ્ધ પોતાના ઘરેલું મેદાન પર સુપર ઓવરમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી કોલકત્તાની ટીમે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ પર 155 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ લખનૌને જીત માટે 156 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. મોહમ્મદ શમીએ છેલ્લા બોલે સિક્સ ફટકારી મેચ સુપર ઓવરમાં પહોંચાડી હતી. ત્યારબાદ લખનૌએ ત્રણ બોલમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. સુપર ઓવરમાં કોલકત્તાને જીત માટે 2 રનનો લક્ષ્ય મળ્યો હતો. રિંકૂએ ચોગ્ગો ફટકારી પોતાની ટીમને જીત અપાવી હતી.
મુશ્કેલમાં પ્લેઓફની ટિકિટ
રિષભ પંતની આગેવાનીમાં લખનૌની સિઝનમાં છઠ્ઠી હાર છે. ટીમ 8માથી માત્ર બે મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે. પોઈન્ટ ટેબલમાં પંતની ટીમ સૌથી છેલ્લા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. હવે તેની છ મેચ બાકી છે. વર્તમાન સ્થિતિમાં લખનૌ માટે પ્લેઓફમાં પહોંચવાનું સપનું લગભગ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. ટીમ પોતાની બાકીની છ મેચ જીતે ત્યારે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સંભાવના યથાવત રહી શકે છે. આ હાર બાદ કેપ્ટન રિષભ પંતે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
અમારે બ્રેક જોઈએ
તેવામાં કોલકત્તા વિરુદ્ધ સુપર ઓવરમાં હાર બાદ પંત નિરાશ જોવા મળ્યો અને તેણે કહ્યું કે અમારે ચોક્કસ બ્રેકની જરૂર છે, ત્યાર બાદ મને લાગે છે કે અમે ફ્રેશ થઈ જઈશું. આ રમતમાં હંમેશા દબાવ રહે છે. પંતે હારના કારણો વિશે કહ્યું- અમારે અંદર જવાબ શોધવા પડશે બહાર નહીં. વસ્તુને સરળ રાખવી પડશે અને ટીમના દરેક ખેલાડીએ જવાબદારી લેવી પડશે. બધાએ સામૂહિક પ્રયાસ કરવો પડશે. ચોક્કસ પણે ઘણા લોકો પોતાની જવાબદારીને સમજશે.
પૂરનને સુપર ઓવરમાં બેટિંગ માટે કેમ મોકલ્યો?
નિકોલસ પૂરન ખરાબ ફોર્મમાં છે, તેવામાં શું વિચારી તેને સુપર ઓવરમાં મોકલવામાં આવ્યો. તેના જવાબમાં પંતે કહ્યું- એક ટીમ ચર્ચા બાદ આ નિર્ણય લીધો અને પૂરનનું નામ સામે આવ્યું. ભલે તે પોતાના કરિયરના સર્વશ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં નથી પરંતુ તમારે આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં ખેલાડીઓ પર ભરોસો કરવો પડે છે. તે જરૂર સારૂ પ્રદર્શન કરશે. પંતે આગળ કહ્યું- મારી પાસે હાર માટે કોઈ દલીલ નથી. અમારે સકારાત્મક પાસા પર નજર રાખવી પડશે અને બ્રેક બાદ ચોક્કસપણે ખુબ સકારાત્મક પાસા હશે.
રાઠીએ કેમ 20મી ઓવરમાં બોલિંગ કરી
અંતિમ ઓવરમાં દિગ્વેશ રાઠીને બોલિંગ કરાવવાના નિર્ણય પર પંતે કહ્યું- ક્રિકેટ હંમેશા એક તક એવી આવે છે જ્યારે તમે બોલિંગમાં થોડો ફેરફાર કરો છો. પરંતુ ક્યારેક બોલરોએ મુશ્કેલ ઓવર ફેંકવી પડે છે. આગળ પણ આવી તક આવે છે જ્યારે મારે તેની પાસે વચ્ચેની ઓવરમાં બોલિંગ કરાવવી પડશે. હું વિકેટ શોધી રહ્યો હતો. બસ મને વિકેટ ન મળી. તેને બોલિંગ આપવા પાછળ પણ આ વિચાર હતો. મેદાન પર વધુ મગજ લગાવવાથી વસ્તુ સરળ હોતી નથી. રિંકૂએ દિગ્વેશની 20મી ઓવરમાં ચાર સિક્સ ફટકારી કોલકત્તાનો સ્કોર 155 રન પર પહોંચાડ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે