ભારતીય ટી20 ટીમમાં જગ્યા ન મળી તો આદોલન કરીશું, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે શ્રેયસ ઐયર માટે ઉઠાવ્યો અવાજ, જાણો

T20 Team Selection: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે શ્રેયસ ઐયરની પ્રશંસા કરી છે અને ભારતીય ટી20 ક્રિકેટ ટીમમાંથી બાકાત રાખવા પર પોતાનો ગુસ્સો પણ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જો ઐયરનો સમાવેશ નહીં થાય, તો તેઓ અવાજ ઉઠાવશે અને તેમના માટે વિરોધ કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:12 PM IST
T20 Team Selection: IPL 2026ની 17મી મેચમાં, પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ રમી, 33 બોલમાં 69 રન બનાવ્યા. તેણે પાંચ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી તેની ટીમનો વિજય સુનિશ્ચિત થયો અને અણનમ પરત ફર્યા. શ્રેયસ ઐયરની શાનદાર ઇનિંગ બાદ, ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ તેની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. તેણે પોતાની બેટિંગથી એટલી અસર કરી છે કે હવે ભારતીય ટી20 ટીમમાંથી તેના બાકાત રાખવાની ચર્ચા થઈ રહી છે.

મનોજ તિવારીએ શ્રેયસ ઐયર માટે વાત કરી

આ સંદર્ભમાં, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર મનોજ તિવારીએ શ્રેયસ ઐયરની પ્રશંસા કરી છે, T20 ક્રિકેટ ટીમમાંથી તેના બહાર રાખવા પર પોતાનો ગુસ્સો પણ વ્યક્ત કર્યો છે. મનોજ તિવારીએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે આટલા પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં, ઐયરને ભારતીય T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી રહ્યો નથી, અને જો આ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો તેઓ વિરોધ કરશે. શોમાં હાજર રહેલા વીરેન્દ્ર સેહવાગે પણ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રેયસ ઐયરને ભારતીય ટીમમાંથી બાકાત રાખવા પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું.

ઐયર વિરાટ કોહલી જેવા જ માર્ગ પર ચાલી રહ્યો છે

SRH સામે પંજાબ કિંગ્સ મેચ પછી ચર્ચા દરમિયાન, મનોજ તિવારીએ કહ્યું કે, શ્રેયસ ઐયરનું બેટ ખૂબ નિયંત્રિત લાગે છે, ખાસ કરીને રનનો પીછો કરતી વખતે. તેને બેટિંગ કરતા જોવાનો આનંદ થયો. આપણે વર્ષોથી વિરાટ કોહલીને ચેઝ માસ્ટર કહેતા જોયા છે, પરંતુ શ્રેયસ ઐયર જે રીતે ગણતરીપૂર્વક, નિયંત્રિત રીતે પીછો કરી રહ્યો છે, તે દૂર નથી જ્યારે આ વિશે ચર્ચા શરૂ થશે. 

તિવારીએ વધુમાં કહ્યું કે, તે એ જ રસ્તે ચાલી રહ્યો છે જ્યાં વિરાટ કોહલી કેપ્ટનશીપ કરીને અને રન બનાવીને દેશ માટે મેચ જીતતો હતો. તે જ્યાં પણ રહ્યો છે, તેણે સારી કેપ્ટનશીપ કરી છે, ત્રણ અલગ અલગ ટીમોને ફાઇનલમાં પહોંચાડી છે.

જો તેને ભારતીય T20 ટીમમાં સ્થાન નહીં મળે, તો તે વિરોધ કરશે

તેણે ઐયરને એક નિઃસ્વાર્થ ખેલાડી તરીકે વર્ણવ્યો જે ટીમ માટે કોઈપણ સ્થાન પર બેટિંગ કરી શકે છે. તિવારીએ T20 ટીમમાં તેની પસંદગી ન થવા અંગે કડક વલણ અપનાવતા કહ્યું કે, જો તેને હજુ પણ ભારતીય T20 ટીમમાં પસંદ કરવામાં ન આવે, તો અમે એક આંદોલન શરૂ કરીશું. અમે વિરોધ કરીશું અને તેના માટે લડીશું, અને ખાતરી કરીશું કે યોગ્ય સ્થાન તે ખેલાડીને મળે જે તેના લાયક છે. ભારતીય ટીમને એક એવા ખેલાડીની જરૂર છે જે અણનમ ઇનિંગ્સ રમીને નિયંત્રિત રીતે મેચ જીતી શકે.

સેહવાગે પણ વર્લ્ડ કપમાંથી તેની બાકાત પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું

ચર્ચા દરમિયાન, વીરેન્દ્ર સેહવાગે શ્રેયસ ઐયરની પ્રશંસા કરી. સેહવાગે ઐયરની મેચ પૂરી કરવાની ક્ષમતા અને ભારતીય ટીમમાંથી તેની ગેરહાજરી પર ખેદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, તે સરપંચ સાહેબે તે કરી બતાવ્યું છે, તેમણે આરામથી અણનમ 69 રન બનાવ્યા, મેચ પૂરી કરીને તેને જીત અપાવવાની ખાતરી કરી.

તેમણે પાછલી મેચમાં પણ આવું જ કર્યું હતું. પસંદગી પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા તેમણે કહ્યું કે, મને આશ્ચર્ય થયું કે તે પણ આટલું સારું રમવા છતાં વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નહીં. છેલ્લી વખતે જ્યારે તે પંજાબને ફાઇનલમાં લઈ ગયો, ત્યારે તેની પાસે કેપ્ટનશીપ કૌશલ્ય છે, તેણે મધ્યમ ક્રમમાં ખૂબ સારી બેટિંગ કરી હતી પરંતુ તેમ છતાં તે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નહીં, આ એક અફસોસ છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

