Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /મીરાબાઈ ચાનુએ રચ્યો ઇતિહાસ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સતત ત્રીજી વખત જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

મીરાબાઈ ચાનુએ રચ્યો ઇતિહાસ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સતત ત્રીજી વખત જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

Mirabai Chanu : મીરાબાઈ ચાનુએ ફરી એકવાર પોતાની તાકાત અને દૃઢ નિશ્ચય દ્વારા ઇતિહાસ રચ્યો છે. 'વેઈટલિફ્ટિંગ ક્વીન'એ સતત ત્રીજી વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:20 PM IST
મીરાબાઈ ચાનુએ રચ્યો ઇતિહાસ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સતત ત્રીજી વખત જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs ZIM : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વેનો કર્યો વ્હાઈટવોશ, છેલ્લી મેચમાં 35 રને જીત
Ind vs Zim30 min ago
2
Nandan Nilekani33 min ago
3
pm modi1 hr ago
4
Strait of Hormuz1 hr ago
5
New Toll Tax Rules2 hrs ago