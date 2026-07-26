/મીરાબાઈ ચાનુએ રચ્યો ઇતિહાસ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સતત ત્રીજી વખત જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

Mirabai Chanu : ભારતની સ્ટાર વેઇટલિફ્ટર અને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મીરાબાઈ ચાનુએ ફરી એકવાર સમગ્ર દેશનું દિલ જીતી લીધું છે. મીરાબાઈએ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મહિલા 48 કિગ્રા વર્ગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમના શક્તિશાળી પ્રદર્શનને કારણે ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. આ જીત સાથે મીરાબાઈ ચાનુએ સતત ત્રણ સિઝનમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને 'ગોલ્ડન હેટ્રિક' પૂર્ણ કરી છે.
મીરાબાઈ ચાનુએ ઇતિહાસ રચ્યો
મીરાબાઈ ચાનુએ મહિલાઓના 48 કિગ્રા વર્ગમાં 85 કિગ્રા વજન ઉપાડીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. તેમણે ત્રીજા પ્રયાસમાં ખૂબ જ સરળતાથી 85 કિગ્રા વજન ઉપાડીને નવો કોમનવેલ્થ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેમણે પહેલા 82 કિગ્રા વજન ઉપાડીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) રેકોર્ડ બનાવ્યો અને પછી 85 કિગ્રા વજન ઉપાડીને નવો કોમનવેલ્થ રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો.
Calm. Composed. Record-breaking. 🏋️♂️
Mirabai Chanu lifts 85 kg to set a new Commonwealth Games snatch record 🙌
Watch the Commonwealth Games LIVE NOW exclusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/iMrBXx3Sv1
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG)ના ઇતિહાસમાં કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા ઉપાડવામાં આવેલું આ સૌથી વધારે વજન છે. આ સિદ્ધિ ફક્ત કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પૂરતી મર્યાદિત નથી, તે કોઈપણ મોટી વૈશ્વિક સ્પર્ધા (જેમ કે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ, ઓલિમ્પિક્સ, વગેરે)માં કોઈપણ કોમનવેલ્થ દેશના ખેલાડી દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલ સૌથી મહાન રેકોર્ડ તરીકે ઉભરી છે.
પહેલા પ્રયાસમાં અસફળ
મીરાબાઈ ચાનુ તેમના પહેલા પ્રયાસમાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. બારબેલ ઉપર ઉંચા કર્યા પછી તે ઉભી થઈ શકી નહોતી. બે વખતની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ચેમ્પિયન શરૂઆતમાં વજન પર નિયંત્રણ ધરાવતી દેખાતી હતી, પરંતુ અંતે તેમને પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું અને તેને છોડવાની ફરજ પડી. જો કે, બાદમાં 85 કિગ્રા વજન ઉપાડીને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.