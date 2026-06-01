/બંગાળ સરકારમાં મંત્રી બન્યો ટીમ ઈન્ડિયાનો આ ધુરંધર... CM શુભેન્દુએ સોંપી મોટી જવાબદારી

Ashok Dinda : પશ્ચિમ બંગાળમાં શુભેન્દુ સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ 1 જૂનના રોજ પૂર્ણ થયું. રાજભવન ખાતે આયોજિત શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન, રાજ્યપાલ આર.એન. રવિની હાજરીમાં કુલ 35 મંત્રીઓએ પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા. મુખ્યમંત્રી શુભેન્દુ અધિકારી, ભાજપના અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓ અને પક્ષના કાર્યકરો આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.
નબન્ના ખાતે આયોજિત સમારોહની શરૂઆત કેબિનેટ મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સાથે થઈ. પહેલા સાત ધારાસભ્યોએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. ત્યારબાદ ત્રણ ધારાસભ્યોએ રાજ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા, જ્યારે અંતે 19 ધારાસભ્યોએ રાજ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
અશોક ડિંડા બંગાળ સરકારમાં મંત્રી બન્યા
ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર અશોક ડિંડા પણ બંગાળ સરકારમાં મંત્રી બન્યા છે. તેમણે રાજ્યમંત્રી તરીકે પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા. ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ પર તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મોયના મતવિસ્તારમાંથી ડિંડાએ શાનદાર જીત મેળવી હતી. ડિંડાએ તેમના નજીકના હરીફ ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના (AITC) ચંદન મંડલને 16,241 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા.
આ સતત બીજી વખત છે જ્યારે અશોક ડિંડાએ મોયના મતવિસ્તારમાં જીત નોંધાવી છે. અગાઉ, 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 42 વર્ષીય ડિંડાએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંગ્રામ દોલુઈને 1,260 મતોના નાના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા. તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દી પછી રાજકારણમાં આ ચૂંટણી જીતને ભાજપ માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન માનવામાં આવતું હતું.
અશોક ડિંડાની ક્રિકેટ કારકિર્દી
અશોક ડિંડાની ક્રિકેટ કારકિર્દી પણ ખૂબ જ હાઈ પ્રોફાઇલ રહી છે. તેમણે ડિસેમ્બર 2009માં શ્રીલંકા સામે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. ફાસ્ટ બોલર ડિંડાએ ભારત માટે 13 વન ડે ઇન્ટરનેશનલ અને 9 T20 ઇન્ટરનેશનલ રમી હતી. તેમણે ODIમાં 12 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચોમાં તેમનો રેકોર્ડ 17 વિકેટનો છે.
IPLમાં આ ટીમો માટે રમ્યા
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં અશોક ડિંડાનું બંગાળ માટે યોગદાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું. તો તેમણે IPLમાં પણ પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી હતી. IPLમાં કુલ 78 મેચ રમીને, ડિંડાએ 69 વિકેટ લીધી. આ દરમિયાન તે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, પુણે વોરિયર્સ ઈન્ડિયા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ જેવી ટીમોનો ભાગ હતા.
ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી અશોક ડિંડા ફેબ્રુઆરી 2021માં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા. ત્યારબાદ તેમણે ઝડપથી રાજકારણમાં પોતાની હાજરી સ્થાપિત કરી અને મંત્રી પદ મેળવીને તેમણે સાબિત કર્યું કે તેઓ માત્ર ક્રિકેટના મેદાન પર જ નહીં પરંતુ રાજકીય પીચ પર પણ લાંબી ઇનિંગ્સ રમવા માટે તૈયાર છે.