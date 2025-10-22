Prev
ક્રિકેટમાં નવી અજાયબી, 5 સ્પિનરોએ મળીને ફેંકી 50 ઓવર, આ ટીમે બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ

West Indies Cricket Team Unique Record: ક્રિકેટમાં કેટલાક રેકોર્ડ એવા બને છે, જે બધાને ચોંકાવી દે છે. 21 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ આવું જ એક કારનામું થયું છે. જેણે ક્રિકેટ ફેન્સને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દીધા છે. આ રેકોર્ડ બાંગ્લાદેશમાં બન્યો છે, જ્યાં એક ટીમના 5 સ્પિનરોએ એકસાથે 50 ઓવર ફેંકી હતી. આ પહેલા ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આવું બન્યું ન હતું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:05 PM IST

West Indies Cricket Team Unique Record: ક્રિકેટમાં કંઈ પણ થઈ શકે છે. આ રમત જ એવી છે. ઇતિહાસે ઘણા એવા કારનામાં થયા છે, જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હોય છે. આ રમતમાં દરેક દિવસ કંઈક નવું જોવા મળે છે. અહીં, અમે એક નવા અજાયબી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જે 21 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ રેકોર્ડ બુકમાં હંમેશા માટે નોંધાયો છે. આ દિવસે બાંગ્લાદેશની જમીન પર એક એવો રેકોર્ડ બન્યો, જેણે દરેક ક્રિકેટ ફેન્સને હેરાન કરી દીધા છે. ODI ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ ટીમે તેની પુરી 50 ઓવર ફક્ત સ્પિન બોલરો સાથે ફેંકી. આ સિદ્ધિ બીજા કોઈએ નહીં પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે મેળવી હતી.

બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ઢાકાના શેર-એ-બાંગ્લા નેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી વનડે મેચ ચાલી રહી છે. બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પિચ ધીમી અને ટર્નિંગ હતી, તેથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પરિસ્થિતિનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવીને પાંચ સ્પિનરો સાથે તમામ 50 ઓવર ફેંકી અને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

ફાસ્ટ બોલિંગનો વિકલ્પ હતો, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કર્યો નહીં
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વનડે ઇતિહાસમાં પહેલી ટીમ બની જેણે એક પણ ઓવર ફાસ્ટ બોલરો પાસે ફેંકાવી નથી, પરંતુ તેના બદલે તમામ 50 ઓવર પાંચ સ્પિનરો દ્વારા ફેંકવામાં આવી છે. ODI ક્રિકેટમાં આવું પહેલા ક્યારેય બન્યું ન હતું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફાસ્ટ બોલિંગ તરીકે જસ્ટિન ગ્રીવ્સનો વિકલ્પ હતો, પરંતુ તેને એક પણ ઓવર ન મળી. કેપ્ટન શાઈ હોપનો આ નિર્ણય ટીમ માટે ફાયદાકારક સાબિત થયો.

 

વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સ્પિન એટેકમાં આ પાંચ બોલરોમાં સામેલ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પાંચ સ્પિનરોએ મળીને બાંગ્લાદેશની બેટિંગને ખુલીને રમવાનો મોકો જ ન આપ્યો. ગુડાકેશ મોતીએ સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે અકીલ હોસેન અને અથનાઝે 2-2 વિકેટ લીધી. અન્ય સ્પિનરોએ પણ સટીક બોલિંગ કરી અને રન રેટને નિયંત્રણમાં રાખ્યો. 

કયા બોલરે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી.
અકીલ હોસેન - 10 ઓવરમાં 41 રન આપીને ૨ વિકેટ લીધી. ઇકોનોમી રેટ 4.10નો રહ્યો 
ગુડાકેશ મોતી - 10 ઓવરમાં 65 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. ઇકોનોમી રેટ 6.50નો રહ્યો 
રોસ્ટન ચેઝ - 10 ઓવરમાં 2 મેઇડન સાથે 44 રન આપ્યા, જો કે, એકપણ વિકેટ મળી નહીં.
ખૈરી પિયરે - 10 ઓવરમાં 43 રન આપ્યા. પરંતુ વિકેટ મળી નહીં
એલિક એથનાઝે - 10 ઓવરમાં 3 મેઇડન ઓવર ફેંકી, કુલ 14 રન આપ્યા અને 2 વિકેટ લીધી.

 

બાંગ્લાદેશ માટે સૌથી વધુ રન કોણે બનાવ્યા?
બાંગ્લાદેશના બેટ્સમેનોએ સ્પિનરો સામે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા હતા. આખી ટીમ 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 213 રન જ બનાવી શકી. સૌમ્ય સરકારે 89 બોલમાં સૌથી વધુ 45 રન બનાવ્યા. અંતે રિશાદ હુસૈને 14 બોલમાં 39 રનનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેનાથી ટીમ 200 રનના આંકડાને પાર કરી શકી. સમગ્ર ઇનિંગમાં એક પણ ખેલાડીએ ફિફ્ટી ફટકારી ન હતી. બાંગ્લાદેશની ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 214 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જો કે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 213 રન જ બનાવી શકી હતી. આખરે મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ હતી. જ્યારબાદ સુપર ઓવરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો વિજય થયો હતો.

