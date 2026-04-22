બેટ્સમેનને માથામાં વાગ્યો બોલ, હોસ્પિટલમાં દાખલ... ખતરનાક પિચના કારણે સર્જાઈ દુર્ઘટના, રદ કરવી પડી મેચ
West Indies Championship Match: ક્રિકેટની દુનિયામાં એક ખતરનાક ઘટના સામે આવી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝમાં એક ઘરેલુ મેચ દરમિયાન એક બેટ્સમેનના માથા પર બોલ વાગ્યો હતો, જેના કારણે તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર પડી હતી. ત્યારબાદ મેચ પણ રદ કરવામાં આવી હતી.
- ક્રિકેટની દુનિયામાં એક ખતરનાક ઘટના બની
- ખરાબ પિચના કારણે બેટ્સમેનના માથા પર વાગ્યો બોલ
- અમ્પાયરો અને રેફરીની સલાહ બાદ રદ કરવી પડી મેચ
West Indies Championship Match Cancelled: ક્રિકેટ મેદાન પર ઈજાઓ થવી સામાન્ય છે. ખેલાડીઓને ઘણીવાર ઈજા થાય છે અને મેદાન છોડીને જવું પડે છે. જોકે, ક્યારેક ઈજા એટલી ગંભીર હોય છે કે બેટ્સમેનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર પડે છે ત્યારે પરિસ્થિતિ ખરેખર ગંભીર બની જાય છે. આવી જ એક ઘટના વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં ચાલી રહેલી સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બની છે. એક બેટ્સમેનને હેલ્મેટ પર બોલ વાગ્યો, તે સ્પષ્ટપણે ગુસ્સે થઈ ગયો અને ત્યારબાદ તેને મેદાન છોડવું પડ્યું. ખતરનાક પિચના કારણે મેચને આખરે ત્રીજા દિવસે રદ કરવી પડી હતી.
ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો vs લીવર્ડ આઈલેન્ડ વચ્ચે મેચ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં હાલમાં સ્થાનિક ચેમ્પિયનશિપ ચાલી રહી છે. એન્ટિગુઆના સર વિવિયન રિચાર્ડ્સ સ્ટેડિયમમાં ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો vs લીવર્ડ આઈલેન્ડ વચ્ચેની મેચ રમાઈ રહી હતી. જોકે, ત્રીજા દિવસે જ મેચ રદ કરવામાં આવી હતી અને ડ્રો જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ફાસ્ટ બોલર જેડેન સીલ્સનો એક બોલ બેટ્સમેન જેરેમિયા લુઇસના હેલ્મેટ પર વાગ્યો. બોલ એટલો જોરથી વાગ્યો કે લુઇસને સ્કિપ કરવાની કોઈ તક મળી નહીં અને તેને ઈજા થઈ.
Jayden Seales has claimed the first seven wickets to fall in an innings for Trinidad & Tobago against Leeward Islands, but looks set to be denied the chance to take 10 with the game halted due to a dangerous pitch. The last ball before the suspension is not for the faint-hearted pic.twitter.com/o4G5ULiSAh
— Ben Gardner (@Ben_Wisden) April 21, 2026
આ ઘટનાથી તે ગુસ્સે થઈ ગયો. ત્યારબાદ તેણે તેના હેલ્મેટ પર એક જોરદાર કિક મારી. જેરેમિયા લુઇસને થયેલી ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનમાંથી બહાર જવું પડ્યું, ત્યારબાદ તેને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો.
અમ્પાયરો અને રેફરીની સલાહ બાદ મેચ રદ
આ સમગ્ર ઘટના પછી અમ્પાયરો અને મેચ રેફરીએ લાંબી ચર્ચા બાદ તેમણે બંને ટીમોના કેપ્ટનોને બોલાવ્યા. મેચ અધિકારીઓએ કેપ્ટન જોશુઆ દા સિલ્વા અને જસ્ટિન ગ્રીવ્સને જાણ કરી કે પિચ ખૂબ જ ખતરનાક છે અને તેથી મેચ રદ કરવી પડી હતી. બાદમાં જેરેમિયા લુઇસ અંગે હેલ્થ અપડેટ સામે આવ્યું છે હવે તે ખતરાની બહાર છે અને ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. જો કે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે તે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની અપેક્ષા છે.
