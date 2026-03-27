રિટાયરમેન્ટથી યુ-ટર્ન, આ સ્ટાર ખેલાડીએ બે મહિનામાં જ નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી

Evin Lewis Retirement U Turn : વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેન એવિન લુઈસે નિવૃત્તિની જાહેરાત કર્યાના બે મહિના પછી જ નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ તેણે આ પગલું ભર્યું હતું. હવે લુઈસ નવ વર્ષ પછી સ્થાનિક ફર્સ્ટ-ક્લાસ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રિનિદાદ માટે વાપસી કરશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:42 PM IST
  • એવિન લુઈસે 27 જાન્યુઆરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું
  • માત્ર બે મહિનામાં જ તેણે પોતાની વાપસીની જાહેરાત કરી છે
  • 9 વર્ષ પછી લુઈસની રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં વાપસ

રિટાયરમેન્ટથી યુ-ટર્ન, આ સ્ટાર ખેલાડીએ બે મહિનામાં જ નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી

Evin Lewis Retirement U Turn : એવિન લુઈસે 27 જાન્યુઆરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ લુઈસે આ પગલું ભર્યું. જો કે, માત્ર બે મહિના પછી તેણે પોતાની વાપસીની જાહેરાત કરી છે. લુઈસ હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સ્થાનિક ફર્સ્ટ-ક્લાસ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રિનિદાદ ટીમ માટે રમતો જોવા મળશે. 

9 વર્ષ પછી લુઈસની રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં વાપસી

જો લુઈસ આ સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં રમે છે, તો તે નવ વર્ષના વિરામ પછી રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેની વાપસી હશે. તેણે 2016-17 સીઝન દરમિયાન આ ફોર્મેટમાં તેની છેલ્લી મેચ રમી હતી. તેની કારકિર્દી દરમિયાન લુઈસે કુલ 22 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે. આ મેચોમાં તેણે 30.72ની સરેરાશથી કુલ 1,229 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે ફક્ત એક સદી નોંધાવી છે. સફેદ બોલ ક્રિકેટમાં આટલો અનુભવી હોવા છતાં લુઈસ હજુ સુધી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે એક પણ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી.

એવિન લુઈસે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું

લુઈસ હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તે આ સિઝનના TTCB પ્રીમિયરશીપ ડિવિઝનમાં બેઝ મોટર્સ માર્ચિન પેટ્રિઓટ્સ ટીમ માટે રમી રહ્યો છે. સ્થાનિક બે-દિવસીય ટુર્નામેન્ટ સીઝનમાં તેની બેટિંગ સરેરાશ 94 છે, જે એક શાનદાર લયને રેખાંકિત કરે છે. લુઈસે અસાધારણ ઇનિંગ્સ રમી છે, જેમાં ક્વીન્સ પાર્ક ક્રિકેટ ક્લબ સામે 119 રન, મેરીબોય્સ સામે અણનમ 232 રન અને પાવરજેન પેનલ ક્રિકેટ ક્લબ સામે 113 રન બનાવ્યા છે.

ત્રિનિદાદના કોચે શું કહ્યું ?

ત્રિનિદાદ ટીમના કોચ રાયદ એમ્રિટે લુઈસની વાપસી અંગે ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે એવિન લુઈસ રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ છે. તે સતત રન બનાવી રહ્યો છે, જે ટીમ માટે ખૂબ જ સકારાત્મક સંકેત છે. ગયા વર્ષથી સેફાસ કૂપર પણ ટીમના મુખ્ય બેટ્સમેનોમાંનો એક છે. ટીમમાં પહેલાથી જ ઘણા બેસ્ટ ખેલાડીઓ છે, જેમ કે જેરેમી સોલોઝાનો, જેડ ગુલી, આમિર જાંગુ, જેસન મોહમ્મદ અને નવીન બિદાઈસી. પરિણામે, કેપ્ટન જોશુઆ દા સિલ્વા અને પસંદગીકારો માટે આ એક મુશ્કેલ નિર્ણય હશે. અનિવાર્યપણે, એક યા બીજા ખેલાડીને બહાર બેસવું પડશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં લુઈસનો રેકોર્ડ

એવિન લુઈસને મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં એક મુખ્ય ખેલાડી માનવામાં આવે છે. તેણે 70 ODI અને 67 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ODIમાં તેણે 36.75ની સરેરાશથી 2,279 રન બનાવ્યા છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેનો રેકોર્ડ વધુ પ્રભાવશાળી છે. આ ટૂંકા ફોર્મેટમાં તેણે 152.07ના શાનદાર સ્ટ્રાઈક રેટથી 1,799 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં તેણે 114 લિસ્ટ A મેચ રમી છે. હવે બધાની નજર રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેના પ્રદર્શન પર ટકેલી છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

