Explainer : વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીતે બગાડ્યો ભારતનો ખેલ, સેમિફાઇનલનો રસ્તો બન્યો વધુ મુશ્કેલ
India Semi Final Scenario : સુપર-8માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વેને 107 રનથી હરાવતા ગ્રુપ-1નું સમીકરણ બદલાઈ ગયું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ હવે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે, તો ભારત ત્રીજા સ્થાને છે. જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા હવે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીતથી ભારતનો સેમિફાઇનલનો રસ્તો વધુ મુશ્કેલ બન્યો છે.
India Semi Final Scenario : વેસ્ટ ઈન્ડિઝે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની પહેલી સુપર 8 મેચમાં શાનદાર જીત મેળવી હતી. ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામે 107 રનથી જીત મેળવી હતી. આ જીતથી ભારતની મુશ્કેલીઓ વધી છે. ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની પહેલી મેચ 76 રનથી હારી ગઈ હતી. ગ્રુપમાંથી ફક્ત ટોચની બે ટીમો જ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 254 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. શિમરોન હેટમાયરે 34 બોલમાં 85 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે રોવમેન પોવેલે ઝડપી અડધી સદી સાથે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. જવાબમાં ઝિમ્બાબ્વે ટાર્ગેટના દબાણ હેઠળ તૂટી પડ્યું. ગુડાકેશ મોતીની ચાર વિકેટે મેચ એકતરફી બનાવી દીધી. આ જીત સાથે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ગ્રુપ-1માં ટોપ પર પહોંચી ગયું છે.
પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર કરીએ...
આ જીત સાથે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સુપર 8ના ગ્રુપ-1માં ટોપ પર પહોંચી ગયું છે. બે પોઈન્ટ સાથે તેનો રન રેટ +5.350 પર પહોંચી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા બે પોઈન્ટ અને +3.800ના નેટ રન રેટ સાથે બીજા સ્થાને છે. તો ભારત કોઈ પોઈન્ટ વગર ત્રીજા સ્થાને છે, પરંતુ તેનો નેટ રન રેટ (-3.800) ઝિમ્બાબ્વે (-5.350) કરતા સારો છે.
સુપર-8 ગ્રુપ 1 પોઈન્ટ ટેબલ
|દેશ
|મેચ
|જીત
|હાર
|પોઈન્ટ
|નેટ રન રેટ
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
|1
|1
|0
|2
|+5.35
|દક્ષિણ આફ્રિકા
|1
|1
|0
|2
|+3.80
|ભારત
|1
|0
|1
|0
|-3.80
|ઝિમ્બાબ્વે
|1
|0
|1
|0
|-5.35
હવે આગળ શું...
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીત અને ઝિમ્બાબ્વેની હાર સાથે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું પલડું ભારે છે. તો ઝિમ્બાબ્વેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પાસે હવે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચ છે. તો ઝિમ્બાબ્વેએ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત સામે રમવાનું છે.
જો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તેમની બાકીની બે મેચોમાંથી એક જીતે અને એક હારે, તો પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રહેશે. જે તેના શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટને કારણે છે. જો ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા પણ તેની બંને મેચો જીતે તો છ-છ પોઈન્ટ ધરાવતી ત્રણ ટીમો હશે. આનો અર્થ એ કે નેટ રન રેટ નિર્ણાયક પરિબળ હશે.
ભારત કેવી રીતે થશે ક્વોલિફાય ?
ભારતીય ટીમ માટે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની બે સમીકરણ છે. એક સમીકરણમાં ભારત તેની બાકીની બંને મેચ જીતે અને દક્ષિણ આફ્રિકા પણ બંને જીતે. જો દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત તેની બાકીની બે મેચો જીતે, તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વેના ફક્ત બે-બે પોઈન્ટ રહેશે. તેથી ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા આ ગ્રુપમાંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.
પરંતુ જો દક્ષિણ આફ્રિકા તેની એક પણ મેચ હારી જાય છે, તો નિર્ણય નેટ રન રેટ પર આધારિત હશે, જે ભારતની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી શકે છે. હાલમાં ભારતનો નેટ રન રેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને કરતા ખરાબ છે.
વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવવું સરળ નહીં હોય
ભારતીય ટીમનો આગામી મુકાબલો ઝિમ્બાબ્વે સામે છે. ટીમ 1 માર્ચે ફાઇનલ મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો સામનો કરશે. 1 માર્ચે યોજાનારી આ મેચ ભારતીય ટીમ માટે મુશ્કેલ રહેશે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બોલરો અને બેટ્સમેન બંને શાનદાર ફોર્મમાં છે. ટીમે અત્યાર સુધી તેની પાંચેય મેચ જીતી છે. IPLને કારણે તેના તમામ ખેલાડીઓને ભારતમાં રમવાનો વ્યાપક અનુભવ છે.
