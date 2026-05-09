/વિનેશ ફોગાટને મોટો ઝટકો, WFIએ લગાવ્યો પ્રતિબંધ, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

Vinesh Phogat : રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)એ મહિલા રેસલર વિનેશ ફોગાટ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. એન્ટી ડોપિંગ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેના પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. પરિણામે તે નેશનલ ઓપન રેન્કિંગ રેસલિંગ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
Vinesh Phogat : રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ ભારતીય કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટ પર અનુશાસનહીનતા અને એન્ટી ડોપિંગ નિયમોનું ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવીને તેને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. આ ઉપરાંત ફેડરેશને 26 જૂન, 2026 સુધી સ્થાનિક સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.
પરિણામે વિનેશ ગોંડામાં યોજાનારી નેશનલ ઓપન રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં, જે રવિવાર, 10 મેથી શરૂ થવાની છે. એવી શક્યતા હતી કે 2024 સમર ઓલિમ્પિક્સમાંથી ગેરલાયક ઠર્યા બાદ આ ઇવેન્ટ વિનેશના સ્પર્ધાત્મક કુસ્તીમાં વાપસી કરવા માટે એક પ્લેટફોર્મ તરીકે કામ કરશે.
15 પાનાની નોટિસ ફટકારી
15 પાનાની વિગતવાર નોટિસમાં, ફેડરેશને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેના કામોથી ભારતીય કુસ્તીની પ્રતિષ્ઠા પર નકારાત્મક અસર પડી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ ડોક્યુમેન્ટમાં ફેડરેશનના નિયમો, યુનાઇટેડ વર્લ્ડ રેસલિંગના નિયમો અને એન્ટી ડોપિંગ નીતિઓ સંબંધિત ઉલ્લંઘનોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
WFIએ અનેક ચિંતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો, જેમાં ફરજિયાત વજન મર્યાદા પૂરી કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે પેરિસમાં તેને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવી હતી. નોટિસમાં એન્ટી ડોપિંગ પરીક્ષણ સંબંધિત 'સ્થળ' માહિતી તેમજ માર્ચ 2024માં યોજાયેલી પસંદગી ટ્રાયલ દરમિયાન બે અલગ અલગ વજન કેટેગરીમાં તેની ભાગીદારી અંગે કથિત નિષ્ફળતાઓનો પણ ઉલ્લેખ છે.
સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં પ્રતિબંધ
ફેડરેશન અનુસાર, UWWના એન્ટી ડોપિંગ નિયમોની કલમ 5.7 અનુસાર વિનેશ સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાંથી પ્રતિબંધિત રહેશે. આ નિયમ હેઠળ, નિવૃત્તિ અથવા વિરામથી પાછા ફરતા ખેલાડીઓએ સ્પર્ધા ફરી શરૂ કરતા ઓછામાં ઓછા છ મહિના પહેલા અધિકારીઓને જાણ કરવી જરૂરી છે અને તે સમયગાળા દરમિયાન પરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ રહેવું આવશ્યક છે.
નોટિસમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે વિનેશે ડિસેમ્બર 2024માં એન્ટી ડોપિંગ અધિકારીઓને જાણ કરી હતી કે તે ઓગસ્ટ 2025 સુધી રમતમાંથી વિરામ લઈ રહી છે. જો કે, તેણીએ ત્યારબાદ મોકલેલો એક મેસેજ જેમાં તેણીએ 2028 સમર ઓલિમ્પિક્સની તૈયારીમાં રસ દર્શાવ્યો હતો. સ્પર્ધામાં પાછા ફરવા માટે જરૂરી ફરજિયાત સૂચના અવધિ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.