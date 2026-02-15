Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

અભિષેક શર્માએ આ શું કર્યું? આટલી મોટી મેચમાં આટલો ખરાબ શોટ, છેલ્લી 6 ઇનિંગ્સમાંથી ચારમાં નથી ખોલાવ્યું ખાતું

Abhishek Sharma: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાન સામેની હાઈ-વોલ્ટેજ મેચમાં નિષ્ફળ ગયા છે. તે પહેલી ઓવરમાં કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:14 PM IST

Abhishek Sharma: ભારતની સૌથી વધુ હાઈ-વોલ્ટેજ T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે મેચ ચાલે છે. ભારતના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા પહેલી ઓવરમાં કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ ટોસ જીતીને પહેલી બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણય સાચો સાબિત થયો, કારણ કે અભિષેક શર્મા ઓવરના છેલ્લા બોલ પર આઉટ થયો.

અભિષેક શર્મા શૂન્ય પર આઉટ થયો

પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા, જે પહેલી જ ઓવર કરવા આવ્યો હતો, તેમણે અભિષેક શર્માને પોતાની જાળમાં ફસાવી દીધો. આગાએ પહેલી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર અભિષેકને છેતરીને શૂન્ય (0)ના વ્યક્તિગત સ્કોર પર આઉટ કર્યો. અભિષેકના શરૂઆતમાં આઉટ થવાથી ભારતીય છાવણી અને સ્ટેન્ડમાં રહેલા ચાહકો ચોંકી ગયા, કારણ કે ટીમને મજબૂત શરૂઆતની જરૂર હતી.

T20 વર્લ્ડ કપમાં કોનો હાવી છે?

T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં, ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન પર મોટા અંતરથી પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે. બંને ટીમોએ T20 વર્લ્ડ કપમાં કુલ આઠ મેચ રમી છે, જેમાંથી ભારતે સાત અને પાકિસ્તાને એક જીતી છે. પાકિસ્તાને છેલ્લે 2021 માં વર્લ્ડ કપમાં ભારતને 10 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ભારતે ન્યૂયોર્કમાં રમાયેલા છેલ્લા વર્લ્ડ કપમાં પણ પાકિસ્તાન સામે 6 રનથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો હતો.

T20 WC 2026માં ભારત-પાકિસ્તાન પ્રદર્શન

સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે તેમની પ્રથમ મેચમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને 29 રનથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટની વિજયી શરૂઆત કરી હતી. સલમાન અલી આગાની આગેવાની હેઠળની પાકિસ્તાને નજીકના મેચમાં નેધરલેન્ડ્સને ત્રણ વિકેટથી હરાવ્યું હતું. બીજી મેચમાં, ભારતે નામિબિયાને 93 રનથી હરાવ્યું હતું. પાકિસ્તાને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામેની તેની બીજી મેચ 32 રનથી જીતી હતી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Abhishek SharmaSalman Ali Aghat20 world cup 2026abhishek sharma outIndia vs PakistanIND vs PakGujarati Newssport newsCricket News

