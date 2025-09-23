પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં અભિષેક શર્મા ગળામાં શું પહેરીને આવ્યો હતો ? ડગઆઉટમાંથી વીડિયો આવ્યો સામે
Abhishek Sharma : ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ પાકિસ્તાન સામે શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. આ ઇનિંગ બાદ તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Abhishek Sharma : ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ પાકિસ્તાન સામે શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 74 રન બનાવીને પાકિસ્તાની ટીમને હંફાવી હતી. અભિષેકે 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, અભિષેકે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની પણ આકરી ટીકા કરી હતી. ક્રિકેટના મેદાન પર હંમેશા સમાચારમાં રહેતો અભિષેકે પોતાના અંગત જીવનને કારણે પણ સમાચારમાં રહે છે. પાકિસ્તાન સામેની મેચ દરમિયાન અભિષેકે ગળામાં ચેન પહેરી હતી, જે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
અભિષેકે ગળામાં શું પહેર્યું હતું ?
અભિષેક શર્માએ ગળામાં ચેન પહેરી હતી. વાયરલ વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે ચેન હીરા અને સોનાની બનેલી છે. અભિષેકને ઘણીવાર આ ચેન પહેરેલી જોવા મળે છે. તેણે પાકિસ્તાન સામે પણ પહેરી હતી. આ ચેનની કિંમત કરોડોમાં હોઈ શકે છે. જોકે, આ ચેનની કિંમત કેટલી છે તે સંપૂર્ણપણે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
પાકિસ્તાનનો પરાજય થયો
અભિષેક શર્માએ સુપર 4માં પાકિસ્તાની ટીમ સામે 39 બોલમાં 74 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગમાં 6 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. અભિષેકની સ્ટ્રાઇક રેટ પણ લગભગ 190 હતી. મેચ પછી તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
બોલરો સાથે બબાલ પણ થઈ
મેચમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અને અભિષેક શર્મા વચ્ચે બબાલ પણ થઈ હતી. અભિષેકે પહેલા જ બોલ પર શાહીન આફ્રિદીને સિક્સર ફટકારી હતી. વધુમાં તેની હરિસ રૌફ સાથે પણ ગરમાગરમી થઈ હતી. પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અભિષેક સામે લાચાર દેખાતા હતા.
