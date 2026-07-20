/Lionel Messi crying Video: સ્પેન સામેની હાર પછી આર્જેન્ટિનાના ફેન્સએ એવું શું કર્યું? મેસ્સી પણ ફૂટ-ફૂટીને રડ્યા!

Lionel Messi crying Video: "ફૂટબોલના જાદુગર" તરીકે જાણીતા, લિયોનેલ મેસ્સીનું બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન પણ અધૂરું રહ્યું. સ્પેને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન પોતાની ટ્રોફીનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં પીડાદાયક હાર બાદ મેસ્સી પોતાની લાગણીઓ પર કાબુ રાખી શક્યો નહીં.
હાર છતાં, સ્ટેડિયમમાં હાજર અસંખ્ય આર્જેન્ટિનાના ચાહકોએ ગીતો ગાતા મેસ્સી અને ટીમને પ્રોત્સાહન આપ્યું. આનાથી મેસ્સી ભાવનાત્મક રીતે થંભી ગયો અને તે રડી પડ્યો. આ ક્ષણ જોઈને સમગ્ર ફૂટબોલ જગત ભાવુક થઈ ગયું હશે.
મેસ્સી રડી પડ્યો કારણ કે તેનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું
એવી અટકળો છે કે આ મેસ્સીનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હતો. આ સ્ટાર ખેલાડી ટ્રોફી સાથે વિદાય લેવા માંગતો હતો, પરંતુ સ્પેને તેને ફેલ બનાવી દીધો. મેચની 106મી મિનિટે, ફેરન ટોરેસે મેચનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો, જે વિજયી ગોલ સાબિત થયો. આ ગોલ મેસ્સી માટે એક ઊંડો ઘા છોડી ગયો, જેને તે ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં. મેસ્સી ફાઇનલમાં અસરકારક પ્રદર્શન કરી શક્યો ન હતો, લક્ષ્ય પર એક પણ શોટ ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો.
તેના નબળા પ્રદર્શન છતાં, સ્ટેડિયમમાં હાજર હજારો મેસ્સી ચાહકોએ ઉભા થઈને તાળીઓ પાડી અને તેના માટે ગીતો ગાયા. હાર છતાં, ચાહકોનો પ્રેમ જોઈને, મેસ્સી ભાવુક થઈ ગયો અને રડી પડ્યો.
મેસ્સી ટાઇટલ જીતી શક્યો નહીં, ન તો ગોલ્ડન બૂટ
મેસ્સીનું વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડન બૂટ જીતવાનું સ્વપ્ન પણ અધૂરું રહ્યું. તેણે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત હેટ્રિકથી કરી હતી અને ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસમાં સતત આગળ વધી રહ્યો હતો. જોકે, ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રીજા સ્થાન માટે રમાયેલી મેચમાં, ફ્રાન્સના સ્ટાર કાયલિયન એમબાપ્પેએ વર્લ્ડ કપનો પોતાનો 10મો ગોલ કર્યો. મેસ્સી ફાઇનલમાં એક પણ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, જેના કારણે તેણે આઠ ગોલ સાથે પોતાનો વર્લ્ડ કપ સમાપ્ત કર્યો. 27 વર્ષીય એમબાપ્પે સતત બીજી વખત વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડન બૂટ જીત્યો.
ફેરન ટોરેસ સ્પેનનો હીરો બન્યો
26 વર્ષીય ફેરન ટોરેસે સ્પેનના સતત બીજા વર્લ્ડ કપ ટાઇટલમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે વધારાના સમયમાં (106મી મિનિટ) શાનદાર ગોલ કરીને સ્પેનને લીડ અપાવી હતી. સ્પેને આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવ્યું. 2010માં સ્પેન પહેલી વાર ચેમ્પિયન બન્યું હતું, અને હવે, 16 વર્ષ પછી, તેઓ બીજી વાર ટાઇટલ જીતી ચૂક્યા છે.