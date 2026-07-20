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Lionel Messi crying Video: સ્પેન સામેની હાર પછી આર્જેન્ટિનાના ફેન્સએ એવું શું કર્યું? મેસ્સી પણ ફૂટ-ફૂટીને રડ્યા!

Lionel Messi crying Video: લિયોનેલ મેસ્સીનું બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. સ્પેને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાને 1-0 થી હરાવીને બીજી વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. પીડાદાયક હાર બાદ મેસ્સી પોતાની લાગણીઓ પર કાબુ રાખી શક્યો નહીં અને મેદાન પર રડી પડ્યો. ગોલ્ડન બૂટ જીતવાનું તેનું સ્વપ્ન પણ અધૂરું રહ્યું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:24 AM IST
Lionel Messi crying Video: સ્પેન સામેની હાર પછી આર્જેન્ટિનાના ફેન્સએ એવું શું કર્યું? મેસ્સી પણ ફૂટ-ફૂટીને રડ્યા!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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