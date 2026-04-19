હારેલી મેચ જીત્યા પછી KKRના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ શું કહ્યું? જણાવ્યું કોણ રહ્યું અસલી હીરો
KKR vs RR: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે લગભગ હારી ગયેલી મેચ જીતી લીધી છે. KKRએ રોમાંચક વિજય બાદ ટીમના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ જીત પર શું કહ્યું ચાલો જાણીએ.
- કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે લગભગ હારી ગયેલી મેચ જીતી લીધી છે.
- KKRએ 14મી ઓવરમાં 85 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી.
- રિંકુ સિંહ અને અનુકુલ રોયે પરિસ્થિતિ પલટી નાખી.
KKR vs RR: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આખરે IPL 2026માં પોતાનો પહેલો વિજય મેળવ્યો. KKRએ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે લગભગ હારી ગયેલી મેચ જીતી લીધી છે. 155 રનનો પીછો કરતા, KKRએ 14મી ઓવરમાં 85 રનમાં 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યાંથી, રિંકુ સિંહ અને અનુકુલ રોયે પરિસ્થિતિ પલટી નાખી. KKRએ બે બોલ બાકી રહેતા 4 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. IPL 2026માં KKRની આ પહેલી જીત છે.
મને પાંચ મિનિટનો વધારાનો સમય મળ્યો
કોલકાતાની રોમાંચક જીત બાદ, કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ કહ્યું કે, હું આ જીતથી ખૂબ જ ખુશ છું. મેચ પછી મને પાંચ મિનિટનો વધારાનો સમય મળ્યો. તે ખૂબ જ સારું લાગે છે. મેચ દરમિયાન ઘણી લાગણીઓ હતી, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે, હું રિંકુ સિંહ, અનુકુલ રોય અને વરુણ ચક્રવર્તી માટે ખૂબ જ ખુશ છું.
રિંકુ સિંહ માનસિક રીતે પણ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો
વરુણ ચક્રવર્તી મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ તેણે છેલ્લી ત્રણ મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી. રિંકુ સિંહ માનસિક રીતે પણ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તેને મેચ પૂરી કરતા જોવું ખૂબ જ સારું લાગ્યું.
અનુકુલ રોયને બોલિંગ ન કરાવવા અંગે, રહાણેએ કહ્યું કે, તે (અનુકુલ રોય)ની ઘરેલુ સિઝન ખૂબ સારી રહી. તે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસ ધરાવતો ખેલાડી છે. આજે, તે ડાબા હાથના અને જમણા હાથના બેટ્સમેનોને કારણે બોલિંગ કરી શક્યો નહીં, પરંતુ તેમણે અમારા માટે જે ભાગીદારી બનાવી તે જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયો.
ત્રણ વિકેટ લેનાર બોલરની કરી પ્રશંસા
એક રીતે, રહાણેએ જીત માટે રિંકુ સિંહ, અનુકુલ રોય અને વરુણ ચક્રવર્તીને શ્રેય આપ્યો. જોકે, રહાણેએ ઝડપી બોલર કાર્તિક ત્યાગીની પણ પ્રશંસા કરી, જેમણે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. રહાણે IPL 2026માં તેની પહેલી જીતથી ખુશ હતો. તે મેચમાં એક પણ રન બનાવી શક્યો નહીં અને શૂન્ય રન પર આઉટ થયો.
2026માં આ KKRની પહેલી જીત
રાજસ્થાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ફક્ત 155 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેમના બોલરોએ ભારે તબાહી મચાવી દીધી હતી, જેના કારણે કોલકાતાની 6 વિકેટ 85 રનમાં પડી ગઈ હતી. જરૂરી રનરેટ 12 હતો. એવું લાગતું હતું કે મેચ પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ રિંકુ સિંહ (34 બોલમાં અણનમ 53) અને અનુકુલ રોય (16 બોલમાં અણનમ 29) એ મેચ ફેરવી નાખી. આ KKRની પહેલી જીત હતી.
