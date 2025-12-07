Prev
સ્મૃતિ મંધાના સાથેના લગ્ન તૂટ્યા બાદ પલાશે તોડ્યું મૌન, પ્રી-વેડિંગના ફોટા-વીડિયો પણ કર્યા ડિલીટ

પલાશ મુછલ અને સ્મૃતિ મંધાનાના સંબંધોનો અંત આવી ગયો છે. આ દંપતીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મુકીને લગ્ન રદ થયાની પુષ્ટિ કરી હતી. મંધાનાની પોસ્ટના થોડા સમય પછી પલાશ દ્વારા એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:52 PM IST

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ખેલાડી સ્મૃતિ મંધાનાએ પલાશ મુછલ સાથેના બ્રેકઅપની પુષ્ટિ કરી છે. મંધાનાએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં તેમના લગ્નના અંતની જાહેરાત કરી હતી. મંધાનાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટના થોડા સમય પછી પલાશ દ્વારા એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. 

આ નિવેદનમાં પલાશે લખ્યું કે તેણે પોતાના જીવનમાં આગળ વધવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, પલાશે લખ્યું, "મેં મારા જીવનમાં આગળ વધવાનો અને મારા અંગત સંબંધોથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. મને ડરાવતી પાયાવિહોણી અફવાઓ પર લોકો પ્રતિક્રિયા આપતા જોઈને મને ખૂબ દુઃખ થાય છે. આ મારા જીવનનો સૌથી મુશ્કેલ તબક્કો રહ્યો છે."

પલાશ મુછલે પોતાના લગ્ન તૂટવા પર પ્રતિક્રિયા આપી

તેણે આગળ લખ્યું, "હું આનો સામનો સારી રીતે કરીશ. મને આશા છે કે એક સમાજ તરીકે, આપણે કોઈને પણ અપ્રમાણિત ગપસપના આધારે ન્યાય આપતા પહેલા થોભવાનું શીખીશું. આપણા શબ્દો લોકોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જ્યારે આપણે આ બાબતો વિશે વિચારી રહ્યા છીએ, ત્યારે વિશ્વભરમાં ઘણા લોકો તેના પરિણામો ભોગવી રહ્યા છે. મારી ટીમ ખોટા સમાચાર અને બદનક્ષીભર્યું કન્ટેન્ટ ફેલાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિને છોડશે નહીં. આ મુશ્કેલ સમયમાં મારી સાથે ઉભા રહેલા લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર." પલાશે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી તેના લગ્ન પહેલાના મોટાભાગના ફોટા અને વીડિયો ડિલીટ કરી દીધા છે. તેઓએ એકબીજાને અનફોલો પણ કરી દીધા છે.

સ્મૃતિ મંધાનાએ તેની પોસ્ટમાં શું લખ્યું ?

લગ્ન તૂટવા પર પોતાનું મૌન તોડતા મંધાનાએ લખ્યું, "છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી મારા જીવન વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે અને મને લાગે છે કે આ સમયે મારા માટે બોલવું મહત્વપૂર્ણ છે. હું મારા જીવનને ખૂબ જ ખાનગી રાખું છું. હું તેને આ રીતે રાખવા માંગુ છું, પરંતુ હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે."

તેણીએ આગળ લખ્યું, "હું આ બાબતને અહીં જ છોડી દેવા માંગુ છું અને તમને બધાને પણ એવું જ કરવા વિનંતી કરું છું. હું તમને વિનંતી કરું છું કે કૃપા કરીને આ સમયે બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરો અને અમને આગળ વધવાની તક આપો."

