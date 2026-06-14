/રન આઉટ થયા પર રોહિત શર્માએ શુભમન ગિલને શું કહ્યું? ભારતીય કેપ્ટને કર્યો ખુલાસો

Rohit Sharma Dismissal Video: ભારત ભલે અફઘાનિસ્તાન સામે ધર્મશાળા વનડે સાત વિકેટથી સરળતાથી જીતી ગયું હોય, પરંતુ મેચ પછી સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ ઘટના રોહિત શર્માનો રન આઉટ અને તેના પર કેપ્ટન શુભમન ગિલની પ્રતિક્રિયા હતી. ધર્મશાળા મેચમાં એક નાની ગેરસમજને કારણે હિટમેનની ઇનિંગ્સનો અંત આવ્યો. ગિલે મેચ પછી સ્મિત સાથે પ્રતિક્રિયા આપી, જેનાથી વાતાવરણ હળવું થયું.
વરસાદથી પ્રભાવિત 25 ઓવરની મેચમાં, અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 194 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારતીય ટીમે કેપ્ટન શુભમન ગિલના શાનદાર અણનમ 84 રનની મદદથી 13 બોલ બાકી રહેતા ટારગેટ પર પહોંચી ગયા હતા. ગિલને તેના સારા પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
શુભમન ગિલ શરૂઆતમાં રન લેવા માટે સંમત થયો
આ ઘટના ભારતની ઇનિંગ્સની છઠ્ઠી ઓવરમાં બની હતી. રોહિત શર્માએ અફઘાનિસ્તાનના યુવા સ્પિનર અલ્લાહ ગઝનફરનો બોલ મિડવિકેટ તરફ માર્યો અને ઝડપી રન લેવા માટે દોડ્યો. શુભમન ગિલ શરૂઆતમાં રન લેવા માટે સંમત થયો, પરંતુ થોડા પગલાં લીધા પછી, તે અચાનક અટકી ગયો અને રોહિતને પાછો મોકલી દીધો. ત્યાં સુધીમાં, રોહિત પહેલાથી જ ખૂબ આગળ વધી ગયો હતો.
અફઘાનિસ્તાનના ખેલાડીઓએ તરત જ તક ઝડપી લીધી, અને વિકેટકીપરે રાશિદ ખાનના થ્રો પર સ્ટમ્પ વિખેરી નાખ્યા. રોહિત 16 રન બનાવીને રન આઉટ થયો. આઉટ થયા પછી તેના ચહેરા પર નિરાશા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી. તે રિપ્લેની રાહ જોયા વિના પેવેલિયન પાછો ફર્યો હતો.
છેલ્લી T20 મેચમાં પણ રન આઉટ થયો હતો
મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન, જ્યારે શુભમન ગિલને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેણે રોહિત શર્મા સાથે રન આઉટ વિશે વાત કરી છે, ત્યારે ભારતીય કેપ્ટને સ્મિત સાથે જવાબ આપ્યો. ગિલે કહ્યું કે, મને ખબર છે કે તેણે રિપ્લે જોયું. તેણે કહ્યું કે બધું ઠીક છે, બધું બરાબર છે. તે અફઘાનિસ્તાન સામેની છેલ્લી T20 મેચમાં પણ રન આઉટ થયો હતો.
ગુરબાઝે માત્ર 51 બોલમાં 102 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી
શુભમન ગિલના જવાબથી બધા હસી પડ્યા અને સંકેત આપ્યો કે આ ઘટના અંગે ડ્રેસિંગ રૂમમાં કોઈ તણાવ નથી. મેચ વિશે બોલતા, ગિલે અફઘાનિસ્તાનના ઓપનર રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે, આ મેચ T20 મેચ જેવી હતી. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે ગુરબાઝ અમારી પાસેથી મેચ છીનવી લેશે. તેણે શાનદાર બેટિંગ કરી, પરંતુ અમારા બોલરોએ શાનદાર વાપસી કરી. ગુરબાઝે માત્ર 51 બોલમાં 102 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેનાથી એક સમયે અફઘાનિસ્તાન મજબૂત સ્થિતિમાં આવી ગયું હતું.
ડેબ્યુટર્સ ગુર્નૂર બ્રાર અને હર્ષ દુબેએ પણ ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. બંને બોલરોએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જેનાથી અફઘાનિસ્તાન મોટો સ્કોર બનાવતા રોકવામાં સફળતા મળી હતી. શુભમન ગિલે બંને ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે ગુરનૂરે નવા બોલ અને ડેથ ઓવરમાં સારૂ નિયંત્રણ બતાવ્યું, જ્યારે હર્ષ દુબેએ પહેલી ઓવરમાં મોંઘા હોવા છતાં મજબૂત વાપસી કરી.