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રન આઉટ થયા પર રોહિત શર્માએ શુભમન ગિલને શું કહ્યું? ભારતીય કેપ્ટને કર્યો ખુલાસો

Rohit Sharma Dismissal Video: ધર્મશાળા વનડેમાં રોહિત શર્મા કમનસીબે અફઘાનિસ્તાન સામે રન આઉટ થયો હતો. તે સારા રન બનાવી રહ્યો હતો, પરંતુ રન આઉટથી આખી રમત બગડી ગઈ. મેચ પછી ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે રોહિતના રન આઉટ અંગે સ્પષ્ટતા કરી હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 14, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:31 PM IST
રન આઉટ થયા પર રોહિત શર્માએ શુભમન ગિલને શું કહ્યું? ભારતીય કેપ્ટને કર્યો ખુલાસો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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રન આઉટ થયા પર રોહિત શર્માએ શુભમન ગિલને શું કહ્યું? ભારતીય કેપ્ટને કર્યો ખુલાસો
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