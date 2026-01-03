Mohammed Shami: મોહમ્મદ શમીની આખરે ભૂલ શું છે? ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની સીરિઝમાં પણ ન મળી તક
Mohammed Shami: ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આગામી વનડે શ્રેણીમાં પણ મોહમ્મદ શમીની અવગણના કરવામાં આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. 2023ના વર્લ્ડ કપ પછીના તેમના આંકડા, ઘરેલું ક્રિકેટમાં તેમનો શાનદાર દેખાવ અને સતત જળવાયેલી ફિટનેસ દર્શાવે છે કે તેઓ હજુ પણ ભારતના સૌથી પ્રભાવશાળી વનડે બોલરોમાંના એક છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ દેખાઈ રહી છે.
Mohammed Shami: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલી વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની 15 સદસ્યની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ટીમમાં શ્રેયસ અય્યરની વાપસી થઈ છે, પરંતુ મોહમ્મદ શમીને ફરી એકવાર નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યા છે. અય્યર ઈજા બાદ હજુ એક પણ મેચ રમ્યા નથી, જ્યારે શમી ઘરેલું મેચોમાં સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. આમ છતાં શમીને ઇગ્નોર કરવામાં આવ્યા છે, જે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે શમી હવે 2027 વનડે વર્લ્ડ કપના પ્લાનનો હિસ્સો નથી.
ખરેખર, ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આ વનડે શ્રેણી પર સૌની નજર એટલા માટે પણ હતી કારણ કે આ ટીમને 2027ના વર્લ્ડ કપના દ્રષ્ટિકોણથી મહત્વની માનવામાં આવી રહી હતી.
ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી બાદ તક નથી મળી
શમીએ માર્ચ 2025માં રમાયેલી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી બાદ ભારત માટે એક પણ મેચ રમી નથી. ત્યારથી અત્યાર સુધી તેમને બહાર રાખવા પાછળનું કારણ એક જ આપવામાં આવે છે -ફિટનેસ. પરંતુ મેદાન પરના આંકડા અલગ જ કહાની વર્ણવે છે. આ સ્થિતિ ચેતેશ્વર પૂજારા, અજિંક્ય રહાણે, ઈશાંત શર્મા અને ઉમેશ યાદવની યાદ અપાવે છે, જેમને ધીમે-ધીમે સાઈડલાઈન કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, વનડે ક્રિકેટમાં શમી હજુ પણ મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી નિર્ણાયક ફાસ્ટ બોલર સાબિત થયા છે.
2023ના ODI વર્લ્ડ કપ પછી શમીએ 14 મેચોમાં 35 વિકેટ લીધી છે. તેમાંથી 24 વિકેટ ફક્ત સાત વર્લ્ડ કપ મેચોમાં આવી હતી, જ્યાં તેણે વિવિધ પરિસ્થિતિઓ અને મેદાનોમાં મેચ વિજેતા સ્પેલ ફેંક્યા હતા, જેના કારણે તેને ટુર્નામેન્ટનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલરનો ખિતાબ મળ્યો હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે તે વર્લ્ડ કપ પછી તેણે ફક્ત એક જ ODI રમી હતી, જેના પછી તેને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તેનું કારણ ફોર્મનો અભાવ ન હતો, પરંતુ 2023ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ દરમિયાન પગની ઘૂંટીમાં થયેલી ગંભીર ઈજા હતી, જેના કારણે તેને લગભગ એક વર્ષ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર રાખવામાં આવ્યો હતો.
2025ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં તેણે પાંચ મેચોમાં નવ વિકેટ લીધી, જે ભારતનો સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો. તે ટુર્નામેન્ટ સિનિયર રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે તેની છેલ્લી સાબિત થઈ. પરંતુ ત્યારથી શમી વાપસીની રાહ જોઈ રહ્યો છે.
ફિટનેસ કે બીજું કંઈક?
પસંદગીકારોએ વારંવાર શમીની ગેરહાજરીનું કારણ ફિટનેસ સમસ્યાઓ ગણાવી છે. જોકે, 2025-26ની સ્થાનિક સિઝનમાં તેનો વર્કલોડ આ દલીલને સખત રીતે નકારી કાઢે છે. રણજી ટ્રોફીમાં તેણે ચાર મેચમાં 20 વિકેટ લીધી, જેમાં પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તેણે ચાર મેચમાં આઠ વિકેટ લીધી, જે બધી છ કરતા ઓછા ઇકોનોમી રેટથી હતી. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં તેણે સાત મેચમાં 16 વિકેટ લીધી, જેમાં બે ચાર વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કુલદીપ યાદવ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ અને યશસ્વી જાયસ્વાલ.
ભારત વિ. ન્યૂઝીલેન્ડ શેડ્યૂલ:
- તારીખ | મેચ | સ્થળ |
- 11 જાન્યુઆરી | પ્રથમ વનડે | વડોદરા
- 14 જાન્યુઆરી | બીજી વનડે | રાજકોટ
- 18 જાન્યુઆરી | ત્રીજી વનડે | ઈન્દોર
- 21 જાન્યુઆરી | પ્રથમ T20 | નાગપુર
- 23 જાન્યુઆરી | બીજી T20 | રાયપુર
- 25 જાન્યુઆરી | ત્રીજી T20 | ગુવાહાટી
- 28 જાન્યુઆરી | ચોથી T20 | વિશાખાપટ્ટનમ
- 31 જાન્યુઆરી | પાંચમી T20 | તિરુવનંતપુરમ
