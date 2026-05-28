/IPLના આ નિયમને કારણે રાજસ્થાન થઈ શકે છે બહાર, ગુજરાત ટાઇટન્સને રમ્યા વિના ફાઇનલમાં મળી શકે છે એન્ટ્રી

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 : IPL 2026માં તેની અંતિમ ત્રણ ટીમો ટાઇટલ રેસમાં ઉતરી છે, ત્યારે IPLનો રોમાંચ તેની ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. ક્વોલિફાયર-1માં RCBએ જીત સાથે સતત બીજી વખત ફાઇનલમાં તેનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું હતું. ત્યારબાદ, એલિમિનેટરમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સના બળે રાજસ્થાન રોયલ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને કારમી હાર આપી હતી.
હવે 29 મેના રોજ ક્વોલિફાયર-2માં રાજસ્થાન અને ગુજરાત આમને સામને હશે. મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવેન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રિયાન પરાગની આગેવાની હેઠળની ટીમ અત્યાર સુધી અપરાજિત રહી હોવા છતાં IPLનો એક ચોક્કસ નિયમ રાજસ્થાન રોયલ્સની ફાઇનલમાં રમવાની આશાઓ પર પાણી ફેરવી શકે છે.
જો ક્વોલિફાયર 2 ધોવાઇ જાય તો શું થાય ?
સૌપ્રથમ એ જાણવું જરૂરી છે કે IPL 2026માં ફાઇનલ સિવાય કોઈપણ મેચ માટે કોઈ રિઝર્વ ડે ફાળવવામાં આવ્યો નથી. જે સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે મેચનું પરિણામ નિર્ધારિત તારીખે નક્કી થશે, ભલે ગમે તે થાય. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્ન એ ઊભો થાય કે જો GT vs RR ક્વોલિફાયર 2 મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો 31 મેના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે કોણ રમશે ?
વરસાદ બગાડી શકે છે રાજસ્થાન રોયલ્સનો ખેલ
જો IPL 2026 ક્વોલિફાયર 2 મેચ વરસાદને કારણે સંપૂર્ણપણે રદ થાય છે, તો ગુજરાત ટાઇટન્સ ફાઇનલમાં પહોંચશે. IPL પ્લેઇંગ કન્ડિશન અનુસાર, જો પ્લેઓફ મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો પોઈન્ટ ટેબલમાં ઉપર રહેલી ટીમને ફાયદો થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને રહ્યું હતું, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ ચોથા સ્થાને રહ્યું હતું. તેથી આ ચોક્કસ IPL નિયમને કારણે, જો આ મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો ગુજરાત ટાઇટન્સ ફાઇનલમાં સીધી એન્ટ્રી કરશે અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં કોણ આગળ ?
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ RR અને GT IPLમાં 10 વખત એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. ટાઇટન્સ 7 જીત સાથે આગળ છે, જ્યારે રોયલ્સ 3 વખત જીત્યું છે. આ સિઝનની શરૂઆતમાં RRએ અમદાવાદમાં GTને છ રનથી હરાવ્યું હતું; ત્યારબાદ જયપુરમાં રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રનથી હરાવ્યું હતું.