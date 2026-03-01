છેલ્લી ઓવરના 5મા બોલ પર એવું તે શું થયું કે અમ્પાયર સાથે ઝઘડવા લાગ્યો જયસૂર્યા
T20 World Cup 2026 SL vs PAK: પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો. મેચના છેલ્લા બોલ પર શ્રીલંકા જીતથી થોડીક વાર ચૂકી ગયું, અને અમ્પાયરના નિર્ણયથી વિવાદ એક મોટો થયો. ટીમના મુખ્ય કોચ સનથ જયસૂર્યા અમ્પાયર સાથે ઉગ્ર દલીલ કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા. ચાલો જાણીએ શું છે આખો મામલો...
T20 World Cup 2026 SL vs PAK: પાકિસ્તાને સુપર 8 ના પોતાના અંતિમ મેચમાં શ્રીલંકાને 5 રનથી હરાવ્યું. પાકિસ્તાન પાસે શ્રીલંકાને 147 રન સુધી મર્યાદિત કરીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની તક હતી, પરંતુ ટીમ તે મોકો ચૂકી ગયું. મેચનો ઉત્સાહ છેલ્લા બોલ સુધી રહ્યો. શ્રીલંકાના કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ એક સમયે તો પાકિસ્તાન પાસેથી જીત છીનવી લીધી હતી ત્યારે અમ્પાયરના એક નિર્ણયે આખી મેચ ઉલટાવી દીધી. શ્રીલંકાના મુખ્ય કોચ સનથ જયસૂર્યા પણ અમ્પાયરના નિર્ણયથી નારાજ હતા. તેમની પ્રતિક્રિયા સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે કયા અમ્પાયરના નિર્ણયથી આ હોબાળો થયો.
શાહીન આફ્રિદીનો છેલ્લો બોલ હતો વાઈડ
શ્રીલંકાને છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 28 રનની જરૂર હતી. કેપ્ટન શનાકાએ શાહીન આફ્રિદીને આડે હાથ લેતા શરૂઆતથી ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો. ત્યારબાદ તેણે એક પછી એક ત્રણ જોરદાર સિક્સર ફટરારી. શ્રીલંકાને છેલ્લા બે બોલમાં છ રનની જરૂર હતી. શનાકા પાંચમો બોલ ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયો. હવે બધાની નજર છેલ્લા બોલ પર હતી. શાહીને છેલ્લો બોલ ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર ફેંક્યો, જેને અમ્પાયર વાઈડ જાહેર કરી શક્યા હોત, પરંતુ એવું થયું નહીં, અને શ્રીલંકા પાંચ રનથી હારી ગયું. રિપ્લેમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું હતું કે બોલ વાઈડ લાઇનની બહાર હતો.
મુખ્ય કોચ જયસૂર્યાનો અમ્પાયર સાથે દલીલ
અમ્પાયર રોડ ટકરના નિર્ણયથી શ્રીલંકન ટીમ ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગઈ હતી. ટીમ પાસે ફાઇનલ મેચમાં જીત સાથે ટુર્નામેન્ટને વિદાય આપવાની તક હતી. મુખ્ય કોચ સનથ જયસૂર્યા પણ સ્પષ્ટપણે ગુસ્સે હતા. તેઓ મેચ પછી તરત જ મેદાનમાં ગયા અને અમ્પાયર રોડ ટકર સાથે દલીલ કરતા જોવા મળ્યા. અમ્પાયરના નિર્ણય પર જયસૂર્યાની પ્રતિક્રિયા સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. જો અમ્પાયરે બોલને વાઈડ જાહેર કર્યો હોત, તો એક રન આપવામાં આવ્યો હોત, અને શનાકાને ટીમને જીત તરફ દોરી જવાની બીજી તક મળી હોત.
