જો બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ના પાડે તો શું થાય ? અગાઉ આ બે દેશો ભોગવી ચુક્યા છે પરિણામ
T20 World Cup 2026 : 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ આગામી મહિને ભારત અને શ્રીલંકામાં 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. જો કે, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે આ પહેલા એક મોટો વિવાદ ઉભો કર્યો છે. બાંગ્લાદેશે ભારતમાં મેચો રમવાની ના પાડી છે. જો કે, ICCએ તેની માંગને ફગાવી દીઘી છે.
T20 World Cup 2026 : આગામી મહિને 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 યોજાવાનો છે. ICCએ આ મેગા ઇવેન્ટનું શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરી દીધું છે. વર્લ્ડ કપ શરૂ થાય તે પહેલા બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે મોટો વિવાદ ઉભો કર્યો છે. હાલમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ છે. પરિણામે BCCIએ બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી બહાર કર્યો છે. મુસ્તફિઝુરને IPL ઓક્શનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો, પરંતુ હવે તેને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે.
BCCIના આ નિર્ણયથી બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ ગુસ્સે થયું છે. શરૂઆતમાં યુનુસ સરકારે તેમના દેશમાં IPL પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને હવે BCB માંગ કરી રહ્યું છે કે આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં તેમની બધી મેચ ભારતથી શ્રીલંકામાં ખસેડવામાં આવે.
અહેવાલો અનુસાર, ICCએ બાંગ્લાદેશની માંગણીને નકારી કાઢી છે. જો BCB 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી જાય છે, તો તેને કડક સજાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ICC વર્લ્ડ કપમાં આ પહેલા પણ બન્યું છે, જ્યારે બે ટીમોએ સુરક્ષાને લઈને યજમાન દેશમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારે આ અંગે ICCના નિયમો શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 1996ના વર્લ્ડ કપમાં આ ભૂલ કરી હતી
1996નો વર્લ્ડ કપ ભારત, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકામાં યોજાયો હતો. તે સમયે બે પાવરફુલ ટીમો ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ICC સામે પડી હતી. બંનેએ સુરક્ષાને લઈને શ્રીલંકામાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોલંબોની સેન્ટ્રલ બેંક પર થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 91 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 1400 ઘાયલ થયા હતા. શ્રીલંકા અને ICCએ ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા ગોઠવી હોવા છતાં બંને ટીમોએ મેચ ન રમવાનું પસંદ કર્યું.
શ્રીલંકાને મોટો ફાયદો થયો
1996ના વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની આ ભૂલનો ફાયદો યજમાન શ્રીલંકાને થયો હતો. ICCના નિયમો અનુસાર, શ્રીલંકાને બંને મેચમાં વોકઓવર આપવામાં આવ્યું હતું. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચોમાં શ્રીલંકાને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી તેને ફ્રી પોઈન્ટ મળ્યા હતા. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ નિર્ણયથી શ્રીલંકાને એક પણ મેચ રમ્યા વિના ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં આવ્યું હતું. અર્જુન રણતુંગાની આગેવાની હેઠળની ટીમે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
જો બાંગ્લાદેશ પણ ના પાડે તો શું થાય ?
જો બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ પણ ICCના નિર્ણયની વિરુદ્ધ જાય છે અને ભારતમાં મેચ રમવાનો ઇનકાર કરે છે, તો 1996ના વર્લ્ડ કપનો નિયમ તેમના પર પણ લાગુ થશે. આનો અર્થ એ છે કે તેઓ જે ટીમ સામે ભારતમાં રમશે તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે અને પોઈન્ટ મશશે. જો કે, બાંગ્લાદેશ આ ભૂલ કરવા માંગશે નહીં. બીસીબીનું આગામી પગલું શું છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
