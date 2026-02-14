Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Explainer : ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વરસાદના કારણે રદ થાય તો કોને થશે ફાયદો ? કઈ ટીમો થશે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ?

IND vs PAK : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો રમાશે. આ મેચ કોલંબોના આર પ્રેમદાસ સ્ટેડિયમમાં રમાશે, પરંતુ આ હાઈ-વોલ્ટેજ મેચમાં વરસાદ વિઘ્ન નાખી શકે છે. જો વરસાદના કારણે મેચ રદ થાય છે, તો કઈ ટીમને ફાયદો થશે અને આ મેચ રદ થતાં પોઈન્ટ ટેબલ પર શું અસર પડશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 14, 2026, 04:28 PM IST
  • રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોમાં રમાશે મેચ 
  • હવામાન વિભાગે આ મેચમાં વરસાદની કરી આગાહી
  • ભારત પોઈન્ટ ટેબલમાં હાલ ટોપ પર છે

IND vs PAK : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આખરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ મહામુકાબલા પર એક નવો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોના આર પ્રેમદાસ સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો આમને સામને થશે. જો કે, આ હાઈ-વાલ્ટેજ મુકાબલામાં વરસાદ વિઘ્ન નાખી શકે છે, હવામાન વિભાગે રવિવારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. 

હવામાન વિભાગે શું કહ્યું ?

શ્રીલંકાના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં એક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ રહી છે, જેના કારણે કોલંબોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. રવિવારે સવારે કોલંબોનું વાતાવરણ ગરમ અને ભેજવાળું રહેવાની શક્યતા છે, પરંતુ બપોર પછી વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. 

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, બપોર પછી ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની 50થી 70 ટકા શક્યતા છે. આ ઉપરાંત મેચના નિર્ધારિત સમય 7 વાગ્યા પહેલા ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેના કારણે ટોસમાં વિલંબ થઈ શકે છે અને મેચ મોડી શરૂ થઈ શકે છે, આ ઉપરાંત ઓવર પણ ઘટાડવામાં આવી શકે છે. 

શ્રીલંકાના હવામાન વિભાગે એલર્ટ જાહેર કરતા કહ્યું છે કે 15 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં લો-પ્રેશર એરિયા બનવાની શક્યતા છે. જેના કારણે કોલંબોમાં રવિવારની પૂરેપુરી શક્યતા છે. જો વરસાદ પડશે તો મેચની મજા બગાડશે. ત્યારે વરસાદના કારણે મેચ રદ થાય તો શું થશે તેના પર એક નજર કરીએ...

જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય તો શું થશે ?

જો મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો ભારતીય ટીમ સુપર-8માં આગળ વધશે. પાકિસ્તાનને પણ ફાયદો થશે અને તે સુપર-8માં એન્ટ્રી મેળવશે. વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય છે, તો ભારત અને પાકિસ્તાન બંનેને એક-એક પોઈન્ટ મળશે. આનો અર્થ એ થયો કે બંને ટીમોના ત્રણ મેચમાં પાંચ-પાંચ પોઈન્ટ થઈ જશે અને બંને ગ્રુપ-Aમાંથી સુપર-8 માટે આગળ વધશે. ભારત હાલમાં ગ્રુપ-Aમાં આગળ છે, જ્યારે પાકિસ્તાન બીજા ક્રમે છે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (USA) ત્રીજા ક્રમે છે.

ભારત અને પાકિસ્તાનની પોઈન્ટ ટેબલમાં સ્થિતિ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધી રમાયેલી મેચોમાં ભારતીય ટીમે યુએસએ અને નામિબિયાને હરાવ્યું છે. તો પાકિસ્તાની ટીમે નેધરલેન્ડ અને યુએસએને હરાવ્યું છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ 4 પોઈન્ટ અને +3.050 નેટ રન રેટ સાથે ટેબલમાં ટોચ પર છે, જ્યારે પાકિસ્તાન 4 પોઈન્ટ અને +0.932 નેટ રન રેટ સાથે બીજા ક્રમે છે.

આ 3 ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે

જો ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વરસાદના કારણે ધોવાઈ જાય, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નામિબિયા અને નેધરલેન્ડ્સ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. યુએસએ અને નેધરલેન્ડના ત્રણ મેચમાં બે-બે પોઈન્ટ છે. જો તેઓ તેમની બાકીની મેચો જીતી જાય, તો પણ તેઓ ફક્ત 4 પોઈન્ટ સુધી પહોંચશે, જે ભારત અને પાકિસ્તાન કરતા ઓછા છે. દરમિયાન નામિબિયાએ તેની બંને મેચ હારી છે અને તેના 0 પોઈન્ટ છે.

જો ભારત-પાકિસ્તાન મેચનું રિઝલ્ટ આવે છે, તો વિજેતા ટીમ સીધી સુપર-8માં પહોંચી જશે. હારનારી ટીમ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે 4 પોઈન્ટ સાથે બરાબરી કરશે અને ક્વોલિફિકેશન રેસ અંતિમ મેચોમાં જશે. નોંધનીય છે કે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ગ્રુપ અને સુપર-8 મેચો માટે કોઈ રિઝર્વ ડે નથી. રિઝર્વ ડે ફક્ત સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ માટે છે.

ભારતને કેવી રીતે મેળવશે સુપર-8ની ટિકિટ ?

જો આ મેચ રદ થાય છે, તો ટીમ ઇન્ડિયાનું સુપર-8માં સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત છે. જો કે, ટેકનિકલી રીતે, તેઓ ક્વોલિફાય નહીં થાય. પાકિસ્તાન મેચ પછી ભારત નેધરલેન્ડ્સ સામે તેની છેલ્લી મેચ રમશે. જો ટીમ ઇન્ડિયા તે મેચ જીતી જાય છે, તો તે સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય થશે.

પરંતુ જો ભારત નેધરલેન્ડ્સ સામે હારી જાય છે, તો તેણે આશા રાખવી પડશે કે પાકિસ્તાન નામિબિયા સામેની તેની છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ હારી જાય. આવી સ્થિતિમાં ભારત વધુ સારા રન રેટના આધારે સુપર-8માં સ્થાન મેળવવા માટે ક્વોલિફાય થશે. 

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ફક્ત મેચ નથી, પરંતુ લાગણીઓ અને પ્રતિષ્ઠાની પણ ટક્કર છે. બધાની નજર આકાશ સામે મંડરાઈ રહી છે કે વરસાદ મેચની મજા બગાડશે કે પછી ક્રિકેટ ચાહકોને આખી મેચ જોવા મળશે.
 

t20 world cup 2026india vs pakistan india vs pakistan rain washoutcolombo weather report

