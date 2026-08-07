/વિરાટ કોહલી સાથે શું છે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતનારી સાક્ષીનું કનેક્શન? સામે આવ્યું મોટું સત્ય

CWG 2026 Boxer Sakshi Chaudhary: હરિયાણાની દીકરી સાક્ષી ચૌધરીએ તાજેતરમાં યોજાયેલ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. ગ્લાસગોમાં યોજાયેલી આ મેગા ઇવેન્ટમાં સાક્ષીએ 51 કિલોગ્રામ (ફ્લાયવેટ) બોક્સિંગ ઇવેન્ટમાં સુવર્ણ ચંદ્રક મેળવ્યો. ભારતીય સેનામાં સેવા આપી ચૂકેલા સાક્ષી, 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2023 એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ ન લઈ શક્યા બાદ ચાર વર્ષ પછી સ્પર્ધામાં વાપસી કરી રહ્યા હતા. CWG 2026માં સોનું જીતીને દેશમાં પરત ફરેલા સાક્ષીનું ભારતમાં જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ દરમિયાન તેમણે ભારતીય સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીનો આભાર માન્યો અને તેમના વિશે એક એવું સત્ય જણાવ્યું, જેના વિશે કદાચ જ કોઈને જાણ હશે.
જે એક તરફ સાક્ષી ચૌધરીએ પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી દેશનું નામ રોશન કર્યું છે, તો બીજી તરફ સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીનું પણ તેમની આ મોટી સફળતામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન રહ્યું છે. આ વાતનો ખુલાસો ખુદ સાક્ષીએ કર્યો છે. મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમણે પોતાની કરિયરમાં કોહલીની ભૂમિકાનો ખુલાસો કર્યો.
Question - What is the best compliment you've received after winning the Gold Medal? (Sports Today).
Sakshi Chaudhary - "RCB posted for me, that was best compliment for me. Because I'm a very big fan of Virat Kohli bhaiya". pic.twitter.com/bkfrUcqhn4
— Tanuj (@ImTanujSingh) August 5, 2026
સાક્ષીના ગોલ્ડ મેડલમાં કોહલીનો શો રોલ?
આમાં તો કોઈ બે રાય નથી કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સાક્ષી ચૌધરીને આ સફળતા તેમની સખત મહેનત અને લગનના કારણે મળી છે. પરંતુ તેમને આ મુકામ સુધી પહોંચાડવામાં વિરાટ કોહલીનું પણ થોડું તો થોડું, પણ યોગદાન ચોક્કસ છે. સાક્ષીએ IANS સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું કે, "વિરાટ કોહલીએ પણ મારી સફરમાં મારો ખૂબ સાથ આપ્યો છે. તેઓ મારા સ્પોન્સર રહ્યા છે અને હું તેમનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું." તમને જણાવી દઈએ કે મીડિયાને પણ આ માહિતી નહોતી કે કોહલી ભારતીય મહિલા મુક્કાબાજ સાક્ષી ચૌધરીના સ્પોન્સર રહી ચૂક્યા છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ સાક્ષીએ વધુમાં કહ્યું, "મેં વિજેન્દર સિંહને જોઈને બોક્સિંગ શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ મારી સફરમાં વિરાટ કોહલીએ પણ મારો ખૂબ સાથ આપ્યો છે. તેઓ મારા સ્પોન્સર રહ્યા છે. તેથી હું તેમને પણ ધન્યવાદ આપવા માંગુ છું."
કોહલીની સફર મને પ્રેરણા આપે છે: સાક્ષી ચૌધરી
સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બોક્સર સાક્ષી ચૌધરી માટે માત્ર એક સ્પોન્સર જ નહીં, પરંતુ એક રોલ મોડેલ પણ રહ્યા છે, જેમણે તેમને પોતાની રમતમાં આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કર્યા છે. ભારતીય બોક્સરે જણાવ્યું કે કોહલીએ તેમને સલાહ આપી હતી કે તેઓ કોઈ દબાણ ન લે અને પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે.
સાક્ષીએ જણાવ્યું, "વિરાટ કોહલી મારા પ્રેરણાસ્રોત છે. તેમને અને તેમની સફરને જોઈને મને પ્રેરણા મળે છે. તેઓ ત્રણ વર્ષથી મારા પ્રાયોજક (સ્પોન્સર) પણ રહ્યા છે, તેથી તેઓ મારા આદર્શ પણ છે. તેમણે (કોહલી) મને કહ્યું હતું કે હું દબાણ અનુભવતો નથી, બસ મારું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. આ જ વાત હું હંમેશા રિંગમાં ઉતરતી વખતે મારી સાથે રાખું છું." ઉલ્લેખનીય છે કે પોતાની કરિયરની શરૂઆતમાં સાક્ષીને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા વિજેન્દર સિંહ પાસેથી પણ પ્રેરણા મળી હતી, જેમણે જ તેમને રમત તરીકે બોક્સિંગ તરફ આકર્ષિત કર્યા હતા.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય બોક્સર્સે બતાવ્યો દમ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારતીય મુક્કાબાજોનું શાનદાર અને ઐતિહાસિક પ્રદર્શન રહ્યું. આ રમતમાં ભારતની ઝોળીમાં 7 ગોલ્ડ અને 3 સિલ્વર મેડલ આવ્યા. પ્રીતિ પવાર (54 કિગ્રા), જેસ્મિન લેમ્બોરિયા (57 કિગ્રા), સાક્ષી ચૌધરી (51 કિગ્રા), પ્રિયા ઘનઘસ (60 કિગ્રા), અરુંધતી ચૌધરી (70 કિગ્રા), સચિન સિવાચ (60 કિગ્રા) અને અંકુશ પંઘાલ (80 કિગ્રા)એ બોક્સિંગમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો, જ્યારે લવલીના બોરગોહેન (75 કિગ્રા), જદુમણિ સિંહ (55 કિગ્રા) અને નરેન્દ્ર બેરવાલે (90+ કિગ્રા) રજત ચંદ્રક જીત્યો. ભારતે ગ્લાસગોમાં યોજાયેલ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું સમાપન કુલ 39 મેડલ સાથે ચોથા સ્થાને કર્યું, જેમાં 13 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ હતા.