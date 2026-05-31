/IPLની ટ્રોફી પર સંસ્કૃતમાં શું લખેલું છે? કપનો રોમાંચક ઇતિહાસ, જાણો તેના પર લખેલા ખાસ શ્લોકનો અર્થ અને મહત્વ

IPL 2026 Final: IPL ટ્રોફીની વચ્ચે સંસ્કૃતમાં એક સંદેશ લખાયેલો છે, જે यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोतिहि છે. તેનો અર્થ થાય છે, 'જ્યાં પ્રતિભા અને તકનો મિલાપ થાય છે.' ચાલો આઈપીએલ ટ્રોફીના ઇતિહાસ વિશે જાણીએ.
IPL 2026 Final: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ એટલે કે IPLની શરૂઆત વર્ષ 2008માં થઈ હતી. આ ટૂર્નામેન્ટ ભારતમાં એવા ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી કે, અહીં યુવા પ્રતિભાઓને એક મંચ મળશે. આ ટૂર્નામેન્ટ છેલ્લા 19 વર્ષથી આ કામ સફળતાપૂર્વક કરી રહી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આઈપીએલની ટ્રોફી પર સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક લખાયેલો છે? કદાચ તમે આ વિશે નહીં જાણતા હોવ, પરંતુ IPL 2026ની ફાઇનલ પહેલાં જાણી લો કે આઈપીએલની ટ્રોફી પર શું લખેલું છે, તેનો અર્થ શું છે અને તેનો ઇતિહાસ શું છે?
ટ્રોફીનો રસપ્રદ ઇતિહાસ
વાસ્તવમાં IPLના શરૂઆતના 3 વર્ષ સુધી એક અલગ ટ્રોફી હતી, જેનો આકાર ભારતના નકશા જેવો હતો. જો કે, 2008, 2009 અને 2010માં તે ટ્રોફીનો ઉપયોગ થયો અને ત્યારબાદ એક નવી ટ્રોફી જોવા મળી, જે આજે પણ એ જ આકારની છે. 2011 પછી ટ્રોફીમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. તે સમયથી જ આઈપીએલની ટ્રોફી પર સંસ્કૃતમાં લખાયેલું છે, 'यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्नोतिहि', જેનો અર્થ થાય છે 'જ્યાં પ્રતિભા અને તકનો મિલાપ થાય છે'. ખરેખર, આ શ્લોક હાલના સમયમાં આ લીગ માટે એકદમ યોગ્ય બેસે છે.
IPLની સત્તાવાર ટેગલાઇન
દુનિયાની સૌથી જૂની ભાષાઓમાં સામેલ સંસ્કૃતમાં લખાયેલું આ વાક્ય માત્ર ટ્રોફી પર લખેલું એક વાક્ય નથી, પરંતુ તે IPLની સત્તાવાર ટેગલાઇન પણ છે. આ ટૂર્નામેન્ટના મૂળ વિચારને દર્શાવે છે કે દેશ-વિદેશના યુવા ખેલાડીઓને દુનિયાના સૌથી મોટા મંચ પર પોતાની ક્ષમતા બતાવવાની તક મળે. દુનિયાની આ સૌથી મોટી ક્રિકેટ લીગની ટ્રોફીના નીચેના ભાગ પર વર્ષ દર વર્ષે જીતનારી ટીમોના નામ પણ કોતરવામાં આવે છે.
વિજેતા ટીમને કઈ ટ્રોફી મળે છે?
IPLની ફાઇનલ જીતનારી ટીમને મુખ્ય ટ્રોફી માત્ર મંચ (મેદાન) પર જ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિજેતા ફ્રેન્ચાઇઝીને પોતાની પાસે રાખવા માટે બિલકુલ તેના જેવી જ એક પ્રતિકૃતિ (રેપ્લિકા) આપવામાં આવે છે, જેના પર પણ આ શ્લોક લખેલો હોય છે. IPL ચેમ્પિયન બન્યા બાદ ટીમો પાસે આ જ પ્રતિકૃતિ ટ્રોફી રહે છે, જ્યારે મુખ્ય ટ્રોફીને BCCI પોતાની પાસે રાખે છે, જેનો દર વર્ષે ઉપયોગ થાય છે.
BCCIએ આઈપીએલને ગ્લોબલ સ્ટારડમ આપવા માટે ટ્રોફીને પણ અલગ રીતે કપના આકારમાં બનાવી હતી. શરૂઆતના ત્રણ વર્ષમાં જે ટ્રોફી હતી તે લોકલ લાગતી હતી, પરંતુ નવી ટ્રોફીમાં એવો દમખમ દેખાયો જે ગ્લોબલ સ્ટેજની ટ્રોફી જેવી લાગે છે.