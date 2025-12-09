Prev
આ તે કેવો બદલો ? પલાશ સાથે તૂટ્યો સ્મૃતિનો સંબંધ, તો 10 ક્રિકેટરોએ મુછલ સાથે આ રીતે આપી પ્રતિક્રિયા !

Cricketers Revenge: રિપોર્ટ અનુસાર, સ્મૃતિ મંધાના, જેમીમા રોડ્રિગ્ઝ, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ, રાધા યાદવ, શ્રેયંકા પાટિલ, અરુંધતી રેડ્ડી, શિવાલી શિંદે અને યાસ્તિકા ભાટિયાએ પલાશ મુછલથી આ રીતે બદલો લીધો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:59 AM IST

Cricketers Revenge: ક્રિકેટ ચાહકો જે લગ્નની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે રદ કરવામાં આવ્યા છે. હા, અમે સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલના લગ્ન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. 7 ડિસેમ્બર, 2025 સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટરે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરતા લખ્યું કે, છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી મારા અંગત જીવન વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે. તેથી, મને લાગે છે કે મારે જાતે જ બધું સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ. હું ખૂબ જ ખાનગી વ્યક્તિ છું અને મારી ગોપનીયતા જાળવવાનું પસંદ કરું છું, પરંતુ એ સ્પષ્ટ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે લગ્ન હવે રદ કરવામાં આવ્યા છે.

10 મહિલા ક્રિકેટરોએ પલાશ મુછલ સાથે લીધો બદલો 

હવે જ્યારે સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલનો સંબંધ તૂટી ગયો છે, ત્યારે ચાહકો તેમજ મંધાનાના સાથી ખેલાડીઓ મુછલથી નારાજ દેખાય છે. તેમની નારાજગીનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ભારતીય મહિલા ટીમની 10 સ્ટાર ખેલાડીઓએ પલાશ મુછલને અનફોલો કરી દીધો છે.  

આ મહિલા ક્રિકેટરોનો સમાવેશ

અહેવાલો અનુસાર, મુછલને અનફોલો કરનાર મહિલા ક્રિકેટરોમાં સ્મૃતિ મંધાના, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ, રાધા યાદવ, શ્રેયંકા પાટિલ, અરુંધતી રેડ્ડી, શિવાલી શિંદે અને યાસ્તિકા ભાટિયાનો સમાવેશ થાય છે.

સ્મૃતિ અને પલાશ 2019માં મળ્યા હતા

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ પહેલીવાર 2019માં મુંબઈમાં મળ્યા હતા. એક પરસ્પર મિત્રએ તેમનો પરિચય કરાવ્યો હતો. આ પછી, તેઓ ધીમે ધીમે નજીક આવતા ગયા, અને તેમની શરૂઆતની મિત્રતા પ્રેમમાં પરિણમી. સ્મૃતિ અને પલાશ લગભગ પાંચ વર્ષ સુધી સંબંધમાં રહ્યા. આ સમય દરમિયાન, તેઓએ એકબીજાને જાણવા અને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ ભાગ્યની યોજના અલગ હતી. લગ્નની તારીખ પણ નક્કી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તેઓ સાથે રહી શક્યા નહીં.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

