ફરી ધૂમ મચાવશે રોહિત-કોહલી, કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વનડે મેચ, નોટ કરી લો ટાઈમિંગ

IND vs NZ ODI Match Time : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI સિરીઝ હવે ટૂંક સમયમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને આ સિરીઝ ક્યારથી શરૂ થશે અને તેની મેચો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે તેના વિશે જણાવીશું. 

Jan 07, 2026, 03:49 PM IST

ફરી ધૂમ મચાવશે રોહિત-કોહલી, કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વનડે મેચ, નોટ કરી લો ટાઈમિંગ

IND vs NZ ODI Match Time : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ટૂંક સમયમાં 2026ની પોતાની પહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. હાલમાં ખેલાડીઓ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે, હજુ સુધી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા નથી. ત્યારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI સિરીઝનું શેડ્યૂલ અને ટાઈમિંગ વિશે આ લેખમાં જણાવીશું 

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીની પહેલી મેચ 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા ટૂંક સમયમાં વડોદરા પહોંચશે અને પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરશે. શ્રેણીની બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં રમાશે. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બધાની નજર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ઉપરાંત શુભમન ગિલ આ શ્રેણીમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે તેના પર રહેશે. ગિલનું બેટ હાલમાં શાંત છે અને તે રન બનાવી રહ્યો નથી.

કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચો ?

મેચના સમયની વાત કરીએ તો શ્રેણી ભારતમાં યોજાશે, તેથી મેચો બપોર પછી શરૂ થશે અને રાત સુધી ચાલશે. બધી મેચો બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા બપોરે 1 વાગ્યે થશે. મેચો રાત્રે 9 વાગ્યાની આસપાસ સમાપ્ત થશે. સારા સમાચાર એ છે કે બધી મેચો એક જ સમયે રમાશે, તેથી દરરોજ શેડ્યૂલ બદલવાની જરૂર રહેશે નહીં.

આવી છે ભારતની ODI ટીમ

તાજેતરમાં BCCIએ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. શુભમન ગિલ ફરી એકવાર કેપ્ટનની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. આ ઉપરાંત સ્ટાર ખેલાડીઓ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પણ રમતા જોવા મળશે. શ્રેયસ ઐયરની વાઈસ કેપ્ટન તરીકે પસંદગી થઈ છે, તે ફક્ત ત્યારે જ રમી શકશે જો તે સંપૂર્ણપણે ફિટ હશે. 

શ્રેયસે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં એક મેચ રમીને આ વાત સાબિત કરી છે, પરંતુ બીસીસીઆઈ શું વિચારે છે તે જોવાનું બાકી છે. બીસીસીઆઈએ એમ પણ કહ્યું છે કે હાર્દિક પંડ્યા આ શ્રેણીનો ભાગ નથી કારણ કે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનાર ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે તેના વર્કલોડનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ 

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ, રિષભ પંત, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, યશસ્વી જયસ્વાલ.

