IND vs SA : કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે પહેલી વનડે મેચ ? નોટ કરી લો ટાઈમ
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ODI શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ રાંચીમાં છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે.
IND vs SA : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ફરી એકવાર આમને-સામને થવાના છે. આ વખતે બંને ટીમો ટેસ્ટમાં નહીં, પણ ODIમાં આમને-સામને થશે. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી શરૂ થવાની છે. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં મેચોની તારીખ અને સ્થળ તેમજ મેચ શરૂ થવાનો સમય શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.
30 નવેમ્બરે રમાશે પ્રથમ વનડે
KL રાહુલની કેપ્ટનશીપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. આ શ્રેણીમાં કુલ ત્રણ મેચ હશે. પહેલી મેચ 30 નવેમ્બરે રાંચીમાં રમાશે. ટીમના ખેલાડીઓ પહોંચવા રાંચી પહોંચવા લાગ્યા છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા આ શ્રેણીના મુખ્ય આકર્ષણો હશે, જેમણે રાયપુર પહોંચીને તેમની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. કોહલી અને રોહિત હાલમાં ફક્ત ODI ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે, તેથી આ શ્રેણીને લઈને ઘણો ઉત્સાહ છે.
ભારત vs દક્ષિણ આફ્રિકા ODI શ્રેણીનું શેડ્યૂલ
પહેલી મેચ રાંચીમાં છે અને તે પછી બંને ટીમો બીજી મેચ માટે રાયપુર જશે. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 6 ડિસેમ્બરે વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકાનો ભારત પ્રવાસ આ પછી સમાપ્ત થશે નહીં. અંતે પાંચ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની શ્રેણી પણ છે. આ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત હજુ બાકી છે.
પ્રથમ ODI મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
મેચના સમયની વાત કરીએ તો ત્રણેય મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તેના અડધા કલાક પહેલા બરાબર 1:00 વાગ્યે, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. મેચ 50 ઓવરની હોવાથી તે રાત્રે 10:00 વાગ્યા સુધીમાં સમાપ્ત થવાની ધારણા છે. હવે, એ જોવાનું બાકી છે કે ટીમ ઈન્ડિયા ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ખરાબ પ્રદર્શન પછી વનડેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
