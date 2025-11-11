સંજુ સેમસનના આગમનથી CSKને શું મળશે? ધોની બ્રિગેડને ફાયદો જ ફાયદો, આ 5 પોઈન્ટથી સમજો
Chennai Super Kings Sanju Samson: રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન સંજુ સેમસન ટૂંક જ સમયમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે જોડાશે. બન્ને ફ્રેન્ચાઇઝી વચ્ચે વાતચીત પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ટૂંક જ સમયમાં સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. સેમસનના બદલામાં રાજસ્થાનની ટીમમાં દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા અને યુવા ખેલાડી સેમ કરન જોડાશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ત્રણેય ખેલાડીઓએ પોતાની સંમતિ આપી દીધી છે અને હવે આ મામલો BCCI સુધી પહોંચી ગયો છે. બોર્ડની મંજૂરી બાદ ટીમો સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે.
1. ધોની માટે લોન્ગ-ટર્મ રિપ્લેસમેન્ટ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ જાણે છે કે મહેન્દ્ર સિંહ ધોની છેલ્લી વખત IPL રમશે. IPL 2026માં ધોની 44 વર્ષનો થઈ જશે અને CSKને તેમની નિવૃત્તિ બાદ તૈયારી કરવી પડશે. સેમસનને ધોનીનો યોગ્ય રિપ્લેસમેન્ટ માનવામાં આવે છે. સેમસન એક શાનદાર વિકેટકીપર છે અને એક ઓપનર તરીકે CSKના મિડલ ઓર્ડરમાં ખાલી જગ્યા ભરશે. સેમસન પોતાની લીડરશીપ ક્વોલિટીઅને બેટિંગ કૌશલ્યની સાથે-સાથે તેમના શાનદાર ગ્લોવવર્કના કારણે એકદમ ફિટ બનેછે.
2. સંભવિત કેપ્ટનશીપનો વિકલ્પ
ઋતુરાજ ગાયકવાડ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન છે, પરંતુ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમની કેપ્ટનશીપમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. તેમની કેપ્ટનશીપમાં CSK 19માંથી ફક્ત 8 મેચ જીતી શક્યું છે. સંજુએ રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે પોતાની લીડરશીપ સાબિત કરી છે. સેમસન IPL 2022ની ફાઇનલમાં રમ્યો હતો અને ત્યારબાદ ફરી પ્લેઓફ માટે પણ ક્વોલિફાય કર્યુ હતું. આ ભૂમિકામાં સેમસનએ રાજસ્થાનને 68 મેચોમાં 34 જીત અપાવી છે, જેનાથી સંજુ ફ્રેન્ચાઇઝના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કેપ્ટન બન્યો છે. તેમણે દિગ્ગજ શેન વોર્નના 31 જીતના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે. જો જરૂરી હોય તો સેમસન CSKના કેપ્ટન તરીકે જવાબદારી સંભાળી શકે છે. આનાથી રૂતુરાજ IPLમાં બેટ્સમેન તરીકે વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકશે.
3. સ્પિનનો શાનદાર ખેલાડી
સંજુ સેમસન ચેન્નઈ માટે ઓપનિંગ પોઝિશન પર બેટિંગ કરવા માંગશે, પરંતુ તેમણે પોતાની અનુકૂલ ક્ષમતા પણ બતાવી છે. સેમસન નંબર 3 પર બેટિંગ કરી ચૂક્યો છે. તેમજ સેમસન અન્ય સ્થાનો પર પણ રમી શકે છે. CSK પાસે ડેવોન કોનવે અને રુતુરાજ ગાયકવાડ અથવા આયુષ મ્હાત્રે સાથે મજબૂત ઓપનિંગ કોમ્બિનેશન છે. મિડલ ઓર્ડરની જ તે કારણ હતું, જેના કારણે CSK 2025માં 10મા ક્રમે રહ્યું. સંજુ IPLમાં ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ અને શિવમ દુબે સાથે તે નબળા મિડલ ઓર્ડરને મજબૂત બનાવી શકે છે અને CSKને આગામી સિઝનમાં સફળતા મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે.
4. ટોપ-ઓર્ડરની જબરદસ્ત બેટિંગ
સેમસનની બેટિંગ વર્સેટિલિટી તેમને કોઈપણ ટીમ માટે એક એસેટ બનાવે છે. સેમસન ઇનિંગ્સ ઓપન કરવાનું પસંદ કરે છે. સેમસનનો સમાવેશ ટોપ ઓર્ડરને વધુ મજબૂત બનાવશે. ઝડપથી સ્કોર કરવાની, સ્પિન પર પ્રભુત્વ મેળવવાની અને જરૂર પડે ત્યારે એન્કરની ભૂમિકા ભજવવાની તેની ક્ષમતા ચેપોક ખાતે સ્પિન-ફ્રેન્ડલી પરિસ્થિતિઓ માટે યોગ્ય છે. તેથી જો સેમસન ઇનિંગ્સ ઓપનિંગ કરે તો તે લાંબી ઇનિંગ્સ રમી શકે છે.
5. સ્ટાર વેલ્યુ સાથે IPL પરર્ફોર્મર
સેમસન માત્ર એક ટેલેન્ટેડ ક્રિકેટર જ નથી, પરંતુ એક મોટું નામ પણ છે. 2013થી રોયલ્સ સાથે રહ્યા પછી (બે સસ્પેન્ડેડ સીઝન સિવાય) સેમસન IPLમાં સૌથી કન્સિસ્ટેન્ટ અને વિસ્ફોટક પ્રદર્શન કરનારાઓમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. છેલ્લી સાઈકલમાં તેમની 18 કરોડ રૂપિયાના પ્રાઈસ ટેગ લીગના ઇકોસિસ્ટમમાં તેના મૂલ્યને દર્શાવે છે. CSK હંમેશા બ્રાન્ડ વેલ્યુ જાળવી રાખીને પ્રતિભાને ઉછેરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સેમસન બધા બોક્સને ટિક કરે છે. તેની હાજરી માત્ર મેદાન પર CSKના પ્રદર્શનને વધારશે નહીં, પરંતુ ફેન્સની એન્ગેજમેન્ટ અને માર્કેટેબિલિટીમાં પણ વધારો કરશે.
