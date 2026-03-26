ગુજરાતી ન્યૂઝSports327 બોલમાં 1009 રન... 129 ચોગ્ગા અને 59 સિક્સર, આ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો નિર્દયી! ત્રાહિમામ-ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા બોલરો

327 બોલમાં 1009 રન... 129 ચોગ્ગા અને 59 સિક્સર, આ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો નિર્દયી! ત્રાહિમામ-ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા બોલરો

Pranav Dhanawade 1009 Runs: ક્રિકેટમાં કોઈપણ બેટ્સમેન માટે 1009 રનની ઈનિંગ રમવાનું વિચારવું પણ અશક્ય લાગે છે, પરંતુ ભારતના એક બેટ્સમેને આ અશક્ય લાગતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ વર્ષો પહેલા બનાવી દીધો છે. આ ખતરનાક બેટ્સમેને મેદાન પર એવો તે કહેર મચાવ્યો કે માત્ર 327 બોલમાં અણનમ 1009 રન ઝૂડી કાઢ્યા હતા. પોતાની આ ઐતિહાસિક ઈનિંગમાં તેણે 129 ચોગ્ગા અને 59 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:35 AM IST

327 બોલમાં 1009 રન... 129 ચોગ્ગા અને 59 સિક્સર, આ ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો નિર્દયી! ત્રાહિમામ-ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા બોલરો

Pranav Dhanawade 1009 Runs: ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓ અને રોમાંચની રમત છે. અહીં ક્યારે શું થઈ જાય તે કહેવું મુશ્કેલ છે, અને આ ખેલાડીએ કંઈક એવું જ કરી બતાવ્યું હતું જેનાથી આખી દુનિયા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હતી. કોઈપણ બેટ્સમેન માટે ક્રિકેટમાં 1009 રન બનાવવાનો વિચાર પણ કરવો અશક્ય છે, પરંતુ એક ભારતીય બેટ્સમેને આ અશક્ય લાગતો વિશ્વ રેકોર્ડ પહેલાથી જ બનાવી દીધો છે. આ ક્રૂર બેટ્સમેને એક સમયે ક્રિકેટના મેદાનમાં તબાહી મચાવી હતી, 327 બોલમાં અણનમ 1009 રન બનાવ્યા હતા. પોતાની ઇનિંગમાં તેણે 129 ચોગ્ગા અને 59 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

હકીકતમાં, પ્રણવ ધનાવડે નામના એક ભારતીય બેટ્સમેનએ ક્રિકેટમાં આ મહાન સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે એક જ ઇનિંગમાં 327 બોલમાં અણનમ 1009 રન બનાવ્યા. નોંધનીય છે કે પ્રણવ ધનાવડેએ 2016 માં મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) દ્વારા આયોજિત HT ભંડારી કપ ઇન્ટર-સ્કૂલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એક જ ઇનિંગમાં આ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.

બેટ્સમેન બન્યો હતો બોલરો માટે 'કાળ'
કેસી ગાંધી ઇંગ્લિશ સ્કૂલ તરફથી રમતા પ્રણવ ધનાવડેએ આર્ય ગુરુકુલ સ્કૂલ (સીબીએસઈ) સામેની એક ઇનિંગમાં 308.56 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 327 બોલમાં અણનમ 1009 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગ દરમિયાન ધનાવડેએ 129 ચોગ્ગા અને 59 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ધનાવડેએ લગભગ સાડા છ કલાક સુધી અવિરત બેટિંગ કરીને આ ઐતિહાસિક અણનમ 1009 રન બનાવ્યા હતા.

કોણ છે પ્રણવ ધનાવડે?
પ્રણવ ધનાવડેની બેટિંગથી આર્ય ગુરુકુલ સ્કૂલ (CBSE) ના બોલરો ગભરાઈ ગયા. પ્રણવ ધનાવડેના 1009 રનના દમ પર, કેસી ગાંધી ઈંગ્લિશ સ્કૂલે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 94 ઓવરમાં 3 વિકેટે 1465 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં આર્ય ગુરુકુલ સ્કૂલ (CBSE) તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 31 રન અને બીજા ઇનિંગમાં 52 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પ્રણવ ધનાવડેના પ્રદર્શન પર, કેસી ગાંધી ઈંગ્લિશ સ્કૂલે એક ઇનિંગ અને 1382 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી. જોકે, પ્રણવ ધનાવડે હવે અસ્પષ્ટ થઈ ગયો છે. પ્રણવ ધનાવડે કલ્યાણ, મહારાષ્ટ્રનો ભારતીય ક્રિકેટર હતો. 13 મે, 2000 ના રોજ જન્મેલા પ્રણવ ધનાવડે એક ઓટો-રિક્ષા ડ્રાઈવરનો પુત્ર છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

