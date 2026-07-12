/ક્યારે, ક્યાં અને કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની બંને સેમિફાઇનલ ? નોટ કરી લો શેડ્યૂલ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. એક તરફ ઈંગ્લેન્ડે નોર્વેને 2-1થી હરાવીને સેમીફાઈનલની ટિકિટ મેળવી લીધી છે. તો બીજી તરફ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને સેમિફાઈનલની ટિકિટ મળી ગઈ છે. હવે ચાહકો સેમી ફાઈનલની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે બંને સેમીફાઈનલના શેડ્યુલ પર એક નજર કરીએ.
ટુર્નામેન્ટમાં 48 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને હવે માત્ર 4 ટીમો જ ટાઈટલની રેસમાં છે. આર્જેન્ટિનાએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં એક રોમાંચક મુકાબલામાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડને 3-1થી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. આર્જેન્ટિનાએ વધારાના સમયમાં 2 ગોલ કર્યા, જેના કારણે ટીમ આ મેચ જીતવામાં સફળ રહી. તો રેડ કાર્ડે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની ટીમને બેક ફૂટ પર ધકેલી દીધી હતી.
બંને સેમિફાઇનલ કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે ?
ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં બે પૂર્વ ચેમ્પિયન ટીમો સ્પેન અને ફ્રાન્સ ટકરાશે. આ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહેવાની છે, જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલ મેચમાં આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મુકાબલો થશે. પ્રથમ સેમિફાઇનલ મેચ 15મી જુલાઇના રોજ ડલ્લાસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે (ભારતીય સમય અનુસાર 16મી જુલાઇ 12:30 AM) અને બીજી સેમીફાઇનલ મેચ ઇંગ્લેન્ડ અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે 16મી જુલાઇના રોજ એટલાન્ટા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે (ભારતીય સમય અનુસાર, 17મી જુલાઇ 12:30 AM).
લાઈવ ક્યાં અને કેવી રીતે જોઈ શકશો ?
હવે વાત આવે છે કે ફેન્સ ક્યાં અને કેવી રીતે સેમિફાઇનલ મેચનો આનંદ માણી શકે છે. તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે તમે બંને સેમી ફાઈનલનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Zee5 એપ અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકો છો. તો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ટીવી પર Unite8 Sports પર લાઈવ જોઈ શકાશે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે આર્જેન્ટીનાની ટીમ આ વર્લ્ડ કપમાં ટાઇટલ જીતવામાં સફળ રહે છે કે નહીં.