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ક્યારે, ક્યાં અને કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની બંને સેમિફાઇનલ ? નોટ કરી લો શેડ્યૂલ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં એક તરફ ઇંગ્લેન્ડે નોર્વેને 2-1થી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. બીજી તરફ આર્જેન્ટિનાએ પણ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ચાહકો હવે સેમિફાઇનલ મેચોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ મેચો ક્યાં, ક્યારે અને કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:49 PM IST
ક્યારે, ક્યાં અને કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની બંને સેમિફાઇનલ ? નોટ કરી લો શેડ્યૂલ
Image Credit: AP

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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