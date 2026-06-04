/IND vs PAK : 10 દિવસ બાદ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહાજંગ... જાણો ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

India vs Pakistan : મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. ODI વર્લ્ડ કપ બાદ ભારતીય મહિલા ટીમ ફરી એકવાર વિશ્વભરમાં પોતાની જીતનો ડંકો વગાડવા માટે તૈયાર છે. જો કે, હાલમાં હાઇ-વોલ્ટેજ ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલાને લઈને ચારેકોર ચર્ચાઓ તેજ બની છે. બંને ટીમો ફરી એકવાર આમને-સામને થવાની તૈયારીમાં છે.
ક્યારે, ક્યાં રમાશે મહામુકાબલો ?
ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ મુજબ, ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામેની ટક્કરથી કરશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો આ મહામુકાબલો 14 જૂન (રવિવાર)ના રોજ બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર રમાશે. આ બ્લોકબસ્ટર મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા 6:30 વાગ્યે થશે.
ભારતીય ચાહકો ટીમ ઇન્ડિયા પાસેથી શાનદાર પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. ભારતીય ટીમ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓથી ભરેલી ટીમ છે. દરમિયાન કેપ્ટન ફાતિમા સનાની આગેવાની હેઠળની પાકિસ્તાન ટીમ પણ ભારતને એક મજબૂત પડકાર આપવાના મક્કમ ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. પરિણામે દર્શકો બંને ટીમો વચ્ચે એક રોમાંચક મુકાબલાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચ ?
ભારતમાં મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની લાઇવ મેચો JioStar એપ અથવા વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. ટીવી પર સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કની વિવિધ ચેનલો પર મેચોનું લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
કેવો છે IND vs PAK રેકોર્ડ ?
હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 મેચનો રેકોર્ડ કેવો છે ? બંને ટીમો અત્યાર સુધી T20માં 16 વખત એકબીજા સામે આવી છે, જેમાં ભારત 13 વખત વિજેતા બન્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ફક્ત ત્રણ વખત જીતવામાં સફળ રહ્યું છે. બે વર્ષ પહેલા છેલ્લે જ્યારે આ બંને ટીમો T20 મેચમાં ટકરાઈ હતી ત્યારે ભારતે પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.