Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /IND vs PAK : 10 દિવસ બાદ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહાજંગ... જાણો ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

IND vs PAK : 10 દિવસ બાદ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહાજંગ... જાણો ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

India vs Pakistan : 12 જૂનથી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવાનો છે. ODI વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યા બાદ ભારતીય મહિલા ટીમની નજર હવે T20 વર્લ્ડ કપ પર છે. જો કે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો ફાઈનલ કરતાં પણ વધારે ચર્ચામાં છે, ત્યારે આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તેમજ તમે લાઈવ જોઈ શકશો તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:56 PM IST
IND vs PAK : 10 દિવસ બાદ ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહાજંગ... જાણો ક્યાં અને ક્યારે જોઈ શકશો લાઈવ મેચ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mrityu Panchak 2026: 6થી 11 જૂન સુધી ખતરનાક મૃત્યુ પંચક, ભૂલમાં પણ ન કરતા આ કામ
mrityu panchak 20266 min ago
2
Chhotu Gas Cylinder17 min ago
3
crime news24 min ago
4
Pahlaj Nihalani28 min ago
5
Rajesh Exports40 min ago