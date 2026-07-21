/JioStar કે SonyLIV નહીં, આ ચેનલ પર જોવા મળશે ભારત-ઝિમ્બાબ્વે મેચ, જાણો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

ZIM vs IND Live Streaming : આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામે નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાશે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ એક યુવા ટીમ એક્શનમાં જોવા મળશે. ટીમમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલું નામ વૈભવ સૂર્યવંશી છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે ડેબ્યૂ સાથે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો. હવે, તેણે ઝિમ્બાબ્વે સામે પોતાની તાકાત સાબિત કરવી પડશે. ટીમ ઇન્ડિયા પણ T20માં જીતની રાહ જોઈ રહી છે.
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે પ્રથમ T20 મેચ ક્યારે રમાશે ?
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે પ્રથમ T20 મેચ 23 જુલાઈએ રમાશે. આ મેચ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ સ્થળે 9 મેચ રમી છે, જેમાંથી 6 જીતી છે અને 3માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ ?
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે પ્રથમ T20 મેચ ભારતીય સમય (IST) મુજબ સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ટોસ અડધો કલાક પહેલા 4:00 વાગ્યે થશે.
ટીવી પર લાઈવ મેચ ક્યાં જોઈ શકશો ?
જો તમે ટીવી પર ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની પ્રથમ T20 મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમારે ZEE Unite8 સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટ્યુન ઇન કરવું પડશે. વધુમાં મેચ DD સ્પોર્ટ્સ પર ફ્રીમાં પણ જોઈ શકાશે. આ વખતે JioStar કે SonyLIV પર આ મેચ જોવા મળશે નહીં.
OTT પર ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ ?
મોબાઇલ, સ્માર્ટ ટીવી અથવા લેપટોપ પર ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની મેચ જોવા માટે તમારે FanCode એપ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. દરેક મેચ માટે અલગ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે.
T20 શ્રેણી માટે બંને દેશોની ટીમો
ભારત
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે, પ્રિન્સ યાદવ, યશ ઠાકુર, અશોક શર્મા, મયંક યાદવ, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), રવિ બિશ્નોઈ.
ઝિમ્બાબ્વે
સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રાયન બર્લ, બેન કુરન, બ્રાડ ઈવાન્સ, ક્લાઈવ મડાન્ડે (વિકેટકીપર), ટીનોટેન્ડા માપોસા, તાદીવાનાશે મારુમાની, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ડીયોન માયર્સ, રિચાર્ડ નંગારવા, ન્યુમેન ન્યામુરી, મિલ્ટન શુમ્બા.